Michele Zarrillo: annunciato l’avvio di Nell’estasi o Nel Fango Tour 2020

Dopo una partecipazione al Festival di Sanremo che lo ha relegato al diciottesimo posto, Michele Zarrillo è pronto per partire per Nell’estasi o Nel Fango Tour 2020 che prenderà il via dalla Germania, per poi approdare nel nostro paese da aprile.

Il brano sanremese Nell’estasi o nel fango ha mostrato un cambio di sonorità nell’approccio musicale sanremese che ha un po’ spiazzato il pubblico, ma che ha creato curiosità (Qui il resoconto della conferenza stampa sanremese e Qui la nostra videointervista).

Contestualmente all’annuncio del tour è stato pubblicato il videoclip del brano che ha partecipato al 70° Festival girato dal regista Stefano Cesaroni che ha coordinato un team che ha realizzato delle spettacolari immagini aeree.

MICHELE ZARRILLO – NELL’ESTASI O NEL FANGO TOUR 2020

Il cantautore romano si appresta a tornare in tour a tre anni di distanza dall’ultima volta. Porterà sul palco uno spettacolo nuovo in cui troveranno spazio diversi brani del suo repertorio in versione rivisitata e pezzi che l’artista non suonava dal vivo da molto tempo o meno conosciuti. Un modo per conoscere un’evoluzione musicale e un percorso che iniziò 40 anni fa.

Sul palco con Michele Zarrillo (voce, piano, chitarra acustica ed elettrica) si saranno: Giampiero Grani (tastiere), Roberto Guarino (chitarra), Ruggero Brunetti (chitarra), Danilo Fiorucci (basso), Alessandro Canini (batteria) e Laura Ugolini (cori).

Il tour è prodotto da Colorsound, con partner Radio Subasio.

Ecco le prime date confermate:

28 marzo Stoccarda (Teatro Burgerzentrum, Waiblingen)

19 aprile Milano (Teatro Nazionale)

24 aprile Gallipoli, Lecce (Teatro Italia)

29 aprile Fermo (Teatro dell’Aquila)

4 maggio Napoli (Teatro Diana

6 maggio Roma (Teatro Brancaccio)

16 maggio Zurigo (Teatro Stadthalle, Bulach)

Foto di Gianni Bruccoleri