Michele Bravi La vita breve dei coriandoli testo e audio del primo singolo estratto dal nuovo album, La geografia del buio.

Circa sette mesi fa Michele Bravi ha fatto il suo ritorno sulle scene con quattro concerti sold out in un teatro di Milano. Live molto intensi di cui vi abbiamo parlato in questo articolo.

Ora l’artista si prepara, dopo qualche comparsata (Fiorello, Amici e Verissimo) anche al ritorno in tv. Da venerdì 15 maggio infatti sarà uno dei protagonisti di Amici Speciali con Tim insieme per l’Italia. Il favorito alla vittoria secondo i bookmaker, tra l’altro.

Contemporaneamente il 15 maggio uscirà anche il primo estratto dal nuovo album, disco che ancora non ha una data di pubblicazione dopo lo slittamento dovuto all’emergenza sanitaria.

Il brano scelto per questa nuova, intensa, fase della carriera di Michele è La vita breve dei coriandoli, canzone scritta e composta con Cheope e Federica Abbate (autori di gran parte del disco), Giuseppe Anastasi e Francesco Catitti “Katoo”, il quale ha anche prodotto brano e disco.

Questa canzone fu presentata da Bravi in anteprima proprio durante quei quattro live.

Ecco come l’artista ha annunciato l’uscita del singolo, già in pre-save qui, sui social:

“Da venerdì 15 maggio sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali ‘La vita breve dei coriandoli’, canzone che anticipa l’album ‘La geografia del buio’. Vista la situazione attuale, non è ancora possibile prevedere una data di uscita del disco ma ci tenevo a condividere, in questo momento, un brano che racconta come la bellezza delle cose si nasconda nelle crepe della fragilità.“

La canzone sarà presentata live nella prima puntata di Amici Speciali questo venerdì.

MICHELE BRAVI LA VITA BREVE DEI CORIANDOLI TESTO

Ciò che passa tornerà

è come un cerchio che la vita gira

utile la fantasia

a respirare ogni cosa prima

tu che ridi accanto a me

poche altre cose hanno un senso

al di là di quel che c’è per noi

perché normalmente siamo qui

Affascinati dalla immagini

dal bianco e nero di quei vecchi film

dal primo volo delle rondini

di cosa sono fatti gli angeli

la vita breve dei coriandoli

ci fa sentire che noi siamo liberi

e tutto questo ancora mette i brividi

i brividi

E dividere a metà

questa notte fino alla mattina

forse la felicità

non è poi tanto diversa da così

Affascinati dalla immagini

dal bianco e nero di quei vecchi film

dal primo volo delle rondini

di cosa sono fatti gli angeli

la vita breve dei coriandoli

ci fa sentire che noi siamo liberi

e tutto questo ancora mette i brividi

i brividi

Affascinati dalle fragili evoluzioni degli acrobati

dal movimento degli oceani

dal vento che accarezza gli alberi

la vita breve dei coriandoli

ci fa sentire che noi siamo liberi

e tutto questo ancora mette i brividi

i brividi