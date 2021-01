Michele Bravi La Geografia del buio canzone per canzone.

A fine mese, il 29 gennaio, uscirà finalmente, dopo il rinvio dovuto all’emergenza sanitaria, il nuovo disco di Michele Bravi. Un disco importante, scritto e composto perlopiù con Federica Abbate e Cheope (già autori de Il Diario degli errori), in quanto è frutto del momento umano molto difficile vissuto dall’artista nel 2019.

Un disco composto da dieci canzoni che sono un vero e proprio viaggio nel buio e che Michele Bravi ha descritto così:

“Questo disco è la storia di come il dolore umano possa trovare uno spazio dentro l’anima di chi lo accoglie e di come abbracciare la propria fragilità sia un atto di estrema e incontenibile forza. Questo è un disco nato nel tempo più incerto per il nostro mondo e, seppure ancora inedito, ne ha già affrontate tante. La geografia del buio è un disco che parla di umanità in maniera tanto delicata e morbida e che scopre nuove possibilità di orientarsi in un mondo che sembra apparentemente senza luci o indicazioni certe.“

L’album, già in pre order e in pre save sia nella versione cd autografato e vinile autografato che in quella in digitale (qui), è stato per diversi giorni al primo posto della classifica di vendita di Amazon.

In attesa di poterlo ascoltare Addentriamoci nelle dieci canzoni di questo disco attraverso le parole e i video postati sui social da Michele Bravi. Clicca su continua per iniziare a scoprire La geografia del buio. Questo articolo verrà aggiornato giorno per giorno.

Michele Bravi La geografia del buio canzone per canzone

La promessa dell’alba

“Volevo che la prima parola de ‘La geografia del buio’ fosse ‘promessa’.

Nel mio caso, una promessa fatta sul divano grigio di casa.

Su quel divano mi hanno insegnato a distinguere e ascoltare, in mezzo al vuoto, la promessa che l’alba ci suggerisce tutti i giorni.

Ho promesso che avrei condiviso questo insegnamento. L’ho fatto con questa canzone. L’ho fatto con questo disco.”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Michele Bravi (@michelebravi)

2. Mantieni il bacio

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Michele Bravi (@michelebravi)

3.

4.

5. La vita breve dei coriandoli

6.

7.

8.

9.

10.