Casa Mia Martini: al Wonderful Sila Festival un’esposizione originale e inedita di oggetti personali e cimeli di Mimì

Tra le diverse attività collaterali del Wonderful Sila Festival, la grande maratona musicale di 12 ore con tanti ospiti musicali (vedi qui per il programma e i biglietti) ce ne è una molto speciale dedicata ad una delle artisti calabresi più amate di sempre… Mia Martini.

Al Wonderful Sila Festival quindi, oltre alla musica live con i Bomdabash, Saturnino e molti altri, alle esibizioni in apertura di artisti calabresi e agli stand food & beverage dedicati all’enogastronomia calabrese e non solo, sarà un appuntamento imperdibile perché riporta una parte della grande Mia Martini nella sua terra, la Calabria.

La Mostra del Museo Casa Mia Martini proporrà un’esposizione originale ed inedita grazie alla partnership con l’associazione Minuetto Mimì Sarà di Milano, presieduta da Enzo Adriani, in cui potranno essere ammirati, per la prima volta in Calabria, numerosi cimeli ed oggetti personali appartenuti alla grandissima e indimenticabile Mia Martini.

Queste le parole di Adriani:

“Abbiamo avuto tante volte la richiesta di esporre oggetti appartenuti a Mimi custoditi gelosamente e con amore a casa Mia Martini, non potevamo non accettare l’invito fattoci da Antonio Vandoni e l’avvocato Emanuele Trocino.

Ho sentito la necessità di riportare a casa sua, in Calabria anche per un solo giorno, una parte di lei.

Con Giancarlo Del Duca abbiamo scelto parte di cimeli appartenuti a Mimi da mettere nelle valige di questo viaggio per far rivivere l’emozione di chi come noi continua ad amarla. Grazie a Leda e Olivia Bertè ai nipoti Manuela e Luca che hanno avvallato e sostengono l’associazione Minuetto Mimì sarà.

Il Museo Mia Martini del 12 Agosto in Calabria è solo uno delle tante iniziative che l’associazione stà facendo come l’ottava edizione del Premio Mimì sarà che ha riscosso grande successo di iscrizioni e che vede le finali il 9 e 10 settembre a Milano e il decennale dell’evento Buon Compleanno Mimí che si svolgerà il 23 settembre al Teatro Manzoni di Milano, con la partecipazione di grandi artisti della musica italiana”.

Tra gli oggetti che saranno presenti ci sono le giacche con cui Mia Martini partecipò ai suoi ultimi Festival di Sanremo negli anni ’90, foto inedite e altre rarità. Se volete vedere alcuni degli oggetti che saranno esposti clicca in basso su continua.