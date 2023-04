Mia Martini: 50 anni di “Minuetto”, esce l’album rimasterizzato “Il giorno dopo – 50th Anniversary Edition”

Torna nei negozi di dischi Mia Martini grazie alla versione rimasterizzata, in occasione del 50esimo anniversario, dell’album Il giorno dopo.

Questo album della grandissima interprete è quello che contiene la celebre Minuetto, una della più belle canzoni italiane scritta da Dario Baldan Bembo con Franco Califano e orchestrata dal Maestro Natale Massara, che di conseguenza compie anch’essa 50 anni il 25 maggio 2023.

Era infatti il 1973 quando la Dischi Ricordi pubblicò l’album Il giorno dopo che ora torna, il 26 maggio, nei negozi di dischi per BMG nella versione Il giorno dopo – 50th Anniversary Edition – Remastered 2023, versione dell’album rimasterizzata dai nastri originali a 24 bit – 192 Khz.

Il disco sarà disponibile nelle versione doppio vinile nero – Limited Edition numerata contenente un booklet di 12 pagine, presente anche nella versione originale, con foto di Roberto Rocchi, in cd e in digitale. Bonus track dell’edizione in vinile le versioni in spagnolo e in francese di Minuetto e, per la prima volta, la base originale del brano.

Tra gli altri autori delle canzoni contenuti in questo disco di Mia Martini ci sono Antonello Venditti, Bruno Lauzi, Maurizio Fabrizio, Franca Evangelisti, Luigi Albertelli e Paolo Limiti. Maurizio Piccoli firma inoltre Picnic, adattamento in italiano della celebre Your song di Elton John.

Mia Martini Il giorno dopo tracklist 50th anniversarsy edition

Lato A

Ma quale amore Picnic (Your Song) Il guerriero Bolero

Lato B

Dimmelo tu Minuetto Mi piace La malattia

Lato C

Tu sei così La discoteca Signora Dove il cielo va a finire

Lato D (Bonus Tracks)

Minuetto (base) Minuetto (versione spagnola) Tu t’en vas quand tu veux (Minuetto versione francese)

TRACKLIST CD