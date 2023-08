Torna a settembre, anche su Rai 1, “Meraviglioso Modugno Show”. L’edizione 2023 sarà dedicata al tema della pace

Torna a settembre Meraviglioso Modugno Show, la serata evento dedicata all’opera di Domenico Modugno ideata dalla figlia, Franca Gandolfi Modugno, e da Maria Cristina Zoppa.

Giunto alla 12esima edizione lo spettacolo si svolgerà domenica 3 Settembre a Polignano a Mare (BA) e, per il secondo anno consecutivo, verrà trasmesso anche nella seconda serata di Rai 1 venerdì 8 settembre.

Meraviglioso Modugno Show è prodotto da Consorzio Gruppo Eventi di Vincenzo Russolillo con il fondamentale sostegno del Comune di Polignano a Mare, della Regione Puglia e del Consorzio Teatro Pubblico Pugliese nell’ambito della Programmazione TPP /PUGLIAPROMOZIONE – Operazione finanziata a valere sul PO PUGLIA FESR FSE 2014/2020 Asse VI azione 6.8.

Ogni edizione dell’evento, viene declinato uno specifico tema, una sorta di pretesto che intende legare passato, presente e futuro.

Il tema dell’edizione 2023 è FELICE DI STARE QUAGGIU’. CON TE, chiusa finale della canzone di Modugno più famosa al Mondo. Una frase scelta a designare dopo il volo onirico una felicità “immanente e terrena” fatta di incontro con l’altro.

Ed è proprio questa frase che apre l’evento al tema della PACE, motivo centrale in questa edizione intesa come soluzione di uno stato d’animo intimo e continuativo e come prospettiva per un vivere sociale più dignitoso e umano, in un periodo storico in cui la guerra aleggia a pochi chilometri di distanza.

Nelle prossime settimane verrà svelato il cast di questa dodicesima edizione di Meraviglioso Modugno Show.

In passato vi hanno partecipato tra gli altri: Vinicio Capossela, Daniele Silvestri, Simone Cristicchi, Cristina Donà, Mauro Ermanno Giovanardi, Nada & Fausto Mesolella, Paola Turci, Negramaro, Noemi, Mannarino, Brunori Sas, Erica Mou, Antonio Maggio, Gino Paolo con Danilo Rea, Malika Ayane, Diodato, Rocco Hunt, Renzo Rubino, Ornella Vanoni, Piero Pelù, Nina Zilli, Niccolò Fabi, Enrico Ruggeri, Morgan, Francesca Michielin, Dolcenera, Francesco Gabbani, Ermal Meta, Syria, Arisa, Federica Carta, Leonardo Lamacchia, Luca Carboni, Simona Molinari, Ghemon, Carmen Ferreri, Al Bano, Giordana Angi, Alberto Urso, Shade, Luca Barbarossa, Anna Tatangelo, Gaia, Sangiovanni, Aka 7even, Tosca e Motta.

Tra le personalità premiate con il Premio Città di Polignano, poi diventato Premio Domenico Modugno, ci sono: Beppe Fiorello, Franco Migliacci, Riccardo Scamarcio, Alessandro De Rose, Ermal Meta, Diodato, Brunori Sas, Giuliano Sangiorgi e alla città di Amatrice colpita dal terremoto.