Melancholia disco fuori da oggi, venerdì 4 dicembre. Dopo la discussa uscita della band ad un passo dalla semifinale del programma, è uscito oggi per Sony Music Italy il primo EP dei Melancholia.

WHAT ARE YOU AFRAID OF?, questo il titolo del progetto, mette al centro la voce di Benedetta e la capacità di Filippo Petruccioli (chitarra) e Fabio Azzarelli (synth) di ricamare, sopra questa voce senza eguali, suoni che si inseriscono perfettamente in un panorama internazionale.

Una musica che viene descritta come delirante, emozionale e dark, in un crossover di suoni rap, elettronici e indie.

Accanto a Léon e Alone, brani che i Melancholia hanno avuto modo di presentare sul palco di X FACTOR 2020 durante il loro percorso, si aggiungono altri 7 inediti.

Ecco la tracklist dell’EP:

Léon CELLAR DOOR RANT Mr. Murphy VENOM Alone T.R.A.P.P.E.D. I’m giving up BLACK HOLE

Il percorso artistico della band è partito nel 2016 la band con l’inizio della collaborazione con Urban Records (Perugia) con Diego Radicati, il quale si prende cura degli arrangiamenti dei ragazzi e dà inizio a una partnership creativa.

Vincitori mondiali dell’Emergenza Festival 2017/18, usano il live come scusa per trasformare le proprie canzoni in un teatro prêt-à-porter.