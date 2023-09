MEI 2023 con Elisa, Manuel Agnelli, Dolcenera, Lucio Corsi e tante iniziative…. il programma completo

Tutto pronto per il MEI 2023 ovvero il Meeting delle Etichette Indipendenti in programma Faenza, Ravenna, il 6, 7 e 8 ottobre. Tra gli artisti già annunciati ci saranno Elisa, Lucio Corsi e Dolcenera.

L’edizione 2023 è dedicata a Giovanbattista Cutolo, il giovane musicista ucciso a Napoli.

Come sempre il MEI alternerà le esibizioni live a mostre, incontri convegni, corsi, formazione e tanto altro ancora. Andiamo a scoprire insieme il programma dei tre giorni.

6 ottobre

Piazza del Popolo a Faenza dalle ore 19.00 quinta edizione Premio Arte Tamburini assegnato a Roberta Cappelletti per i 30 anni di carriera con la sua orchestra e al trio al femminile delle Emisurela, giovane formazione di liscio faentino formato dalle sorelle Anna e Angela De Leo e da Rita Zauli.

Si sosterrà un appello per dedicare una via alla celebre cantante faentina Arte Tamburini, la prima donna a registrare “Romagna Mia” su disco nel 1954.

Durante la serata, verrà premiato il giovane Nicolò Quercia, vincitore del premio “Il Liscio nella Rete“. Si esibiranno anche gruppi musicali tradizionali come La Storia di Romagna e gli Alluvionati del Liscio, e la serata si concluderà con l’Orchestrina di Molto Agevole.

Dalle 22.00 al Piccadilly Club (Via Cavour, 11, Faenza – ingresso libero) ci sarà la presentazione “Un sentito omaggio a Rodolfo Santandrea”, un album di Rodolfo Santandrea.

7 Ottobre

Dalle ore 18.00 sul Palco centrale del MEI in Piazza del Popolo a Faenza si esibiranno i Savana Funk vincitori del premio migliori artisti emergenti, i Nobraino che ritireranno il premio alla carriera, Elisa che ritirerà il premio alla carriera nel prestigioso Salone dell’Arengo (Piazza Martiri della Libertà, 1 Faenza), per l’occasione ci sarà un talk tra l’artista e il giornalista Riccardo De Stefano (ore 16.30 – ingresso libero).

Lucio Corsi vincitore della targa mei migliore artista indipendente dell’anno, Dolcenera, Gang che ritirerà il premio alla carriera, Statuto che ritirerà il premio alla carriera.

Inoltre anche per l’edizione del 2023 ci sarà il ritorno del Palco Giovani in Piazza del Duomo, tra i primi nomi: Miss Frenny, Cenere, Nur e Amanda, Peregrin Blasting Weed, Artes e Sonus, Jam Republic, Minimal, Muzaq, Duochiari, Etta, Roberta Di Lorenzo, Lorenzo Lepore, La Noce, Berardi, Altrove, Hernandez e Sampedro, Analogic.

La seconda giornata si conclude con il party Zero presso il complesso Ex Saelsiani (Via S.Giovanni Bosco, 1 Faenza – ingresso libero).

8 ottobre

Alle ore 10.30 si riprende presso Palazzo Milzetti (Via Giulio Cesare Tonducci, 15, Faenza – ingresso libero) con i concerti del pianista Giovanni Bertoni e della pianista Veronica Rudian. Per proseguire in serata alle ore 19.00 con il live di Manuel Agnelli.

Durante l’intera giornata sarà possibile accedere alla Fiera del Disco presso il Palazzo del Podestà (Piazza del Popolo 6, Faenza Ravenna ore 10.00 – ingresso libero). Durante la giornata la band SuperStereo, formata da Fabio Mora, Andrea Fornili, Gigi Cavalli Cocchi ed Elisa Minari presenta il 45 giri in tiratura limitata.

Maurizio Solieri presenta il suo disco “Resurrection”, (disponibile in cd e vinile), che si avvale della collaborazione del figlio di Maurizio, Eric Solieri alla batteria e di altri musicisti come Michele Luppi e Lorenzo Campani.

Il chitarrista Cristian “Cicci” Bagnoli, presenta il suo nuovo disco di prossima uscita.

Sul Palco dei Giovani in Piazza del Duomo sarà la volta di Emanuele Tebaldi, Roberta Scandurra, Marcondiro, Fratelli e Margherita, Themorbelli, Damiano Dentella, Merysse, Emanuele Conte, e altri ancora.

Inoltre in programma il 7 e 8 ottobre anche il “Forum del giornalismo musicale” diretto da Enrico Deregibus che riunisce giornalisti e critici musicali. In questa occasione, il 7 ottobre alle ore 17.45 sarà la volta della consegna della “Targa Mei Musicletter” in cui All Music Italia riceverà il premio miglior sito web.

L’edizione 2023 del MEI, infatti, celebrerà la resilienza del popolo romagnolo e la loro determinazione nel superare le avversità.

È nata così l’iniziativa STRA-MEI, una raccolta fondi che mira a sostenere le realtà musicali colpite dall’alluvione che ha recentemente colpito l’Emilia Romagna e che ha causato danni significativi alle comunità locali, distruggendo anche le scuole musicali e mettendo a rischio la scena artistica indipendente. I fondi raccolti saranno utilizzati per sostenere le band locali, gli studi di registrazione, le sale prove e altre realtà musicali danneggiate.

Di seguito l’IBAN per donare fino al 30 settembre: IT93 L085 4223 7000 0000 0073 571 (intestatario AudioCoop – causale DONAZIONE REALTÀ MUSICALI ALLUVIONATE MAGGIO 2023).