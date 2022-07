Torna il trio di Producer italiani più famoso al mondo... i Meduza lanciano "Bad Memories" con James Carter, Elley Duhe & Fast Boy

Meduza Bad memories testo del nuovo brano del trio di Producer italiani più famoso al mondo che, mentre è impegnato in un tour globale, torna a farci ballare con questo singolo insieme a James Carter, Elley Duhe & Fast Boy.

Dopo aver scalato le classifiche mondiali e messo insieme oltre 15 miliardi di stream totali, i Meduza hanno conquistato con introducing MEDUZA la classifica dei 20 album più streammati del 2021, il trio di producer italiani più famoso al mondo (con all’attivo 135 dischi di platino e diamante) – composto da Mattia Vitale, Simone Giani e Luca De Gregorio, lancia un brano per far ballare il mondo nell’estate 2022.

Fuori da venerdì 22 luglio, Bad memories dà vita ad una delle collaborazioni più innovative per il trio. Scritta insieme allo statunitense JAMES CARTER, vede alla ELLEY DUHE e la collaborazione del duo berlinese FAST BOY. La produzione, ovviamente, è tutta dei MEDUZA.

Nel videoclip diretto da Elliott Gonzo, tra colori surreali e paesaggi epici, un gruppo di giovani ragazzi – anime perse, fugge da un mondo distopico alla ricerca di un parallelo migliore fino ad imbattersi in un parco acquatico psichedelico governato dalla grande statua di un drago. 2 minuti e 27 secondi di good vibes e sonorità dance che fanno venir voglia di ballare sotto cieli stellati.

I MEDUZA sono attualmente impegnati quest’estate in un grandissimo tour globale con oltre 60 date alla conquista dei migliori dancefloor mondiali.

Meduza Bad memories testo

One more drink she said

I think I’m losing my head now

Tonight we’ll make bad memories

One more drink she said

We know there’s no turning back now

We love to make bad memories

One more drink she said

I think I’m losing my head now

Tonight we’ll make bad memories

One more drink she said

We know there’s no turning back now

We love to make bad memories

One more drink she said

I think I’m losing my head now

Tonight we’ll make bad memories

One more drink she said

I think I’m losing my head now

I think I’m losing my head now (my head now)

Losing my head now

Think i’m losing my head now (my head now)

Again and again

One more drink he said

I think I’m losing my head now

Tonight we’ll make bad memories

One more drink he says

And baby you got me trippin’

We’re face to face

About to do it again (again)

Again and again

About to do it again (again)

Again and again

One more drink she said

I think I’m losing my head now

Tonight we’ll make bad memories

One more drink she said

I think I’m losing my head now (now)

I think I’m losing my head now (my head now)

Losing my head now (my head now)

Think i’m losing my head now (my head now)

Again and again

One more drink she said

I think I’m losing my head now

Tonight we’ll make bad memories

One more drink she said

We know there’s no turning back now

We love to make bad memories