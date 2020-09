In Copertina

Power Hits Estate: il tormentone 2020 è... “Karaoke” dei Boomdabash e Alessandra Amoroso

"Karaoke" domina l'estate 2020. Tre premi per i Boomdabash e Alessandra Amoroso. Per la band salentina è il terzo successo consecutivo.

Anteprima Video: la ricerca di un progetto salva-vita nel singolo di Marco Cignoli “La Mia Mercedes”

Uscirà l'11 settembre il nuovo singolo di Marco Cignoli La Mia Mercedes. Il videoclip, diretto dal regista Marco Rosson, è interpretato dagli amici del cantautore.

Radio Date: tutti i nuovi singoli in uscita nella settimana del 11 settembre

Radio date 11 settembre 2020.Siete pronti a scoprire la nuova musica italiana di questa settimana?Nel radio date dell'11 settembre arriva il nuovo singolo di Ghali.

Gli artisti italiani, da Ermal Meta a Emma, chiedono giustizia per il giovane Willy

Tra loro anche J-Ax che posta un IBAN per aiutare la famiglia del ragazzo.

I Top & Flop della musica in tv nell'estate 2020

Sopra tutti i Seat Music Awards si sono distinti per gli ottimi risultati conseguiti.

Il direttore di Rai 1 smentisce Amadeus: "Il Festival di Sanremo si farà"

Negli scorsi giorni Amadeus ha rilasciato importanti dichiarazioni sul Festival.

Achille Lauro: in arrivo "1969 - Achille Idol Rebirth". All'interno anche il duetto con Fiorella Mannoia

La tracklist dell'album cult del cantautore si arricchisce di diverse sorprese in questa nuova edizione.

Irama: "Crepe" è il nuovo singolo presentato live ai Seat Music Awards

La storia di un amore finito nel nuovo singolo del cantautore, title track del nuovo album.

Agosto 2020 Top e Flop: Pollice su per Mahmood e Pinguini Tattici Nucleari. Male Castrocaro e pure... All Music Italia!

Il mese più caldo dell'anno è terminato e, come dissero i Righeira, L'Estate sta finendo. Analizziamo i top e flop del mese di agosto 2020.

Esce "Ricordami", il nuovo singolo di Tommaso Paradiso, ma il web è in rivolta contro di lui

Il popolo del web, con commenti al vetriolo, ha mandato subito il nome dell'artista nei Trend Topic di Twitter.

Tiziano Ferro svela la tracklist e data di uscita del suo primo disco di cover

L'album si chiamerà "Accetto miracoli Accetto miracoli L'esperienza degli altri".

Release Date 2020: tutti i singoli italiani in uscita durante l'anno

Da gennaio a dicembre, tutti i brani italiani in uscita settimana per settimana.

Videointervista a Emma Nolde: “Toccaterra? Il titolo è come una sorta di imperativo stanco.”

E' uscito Toccaterra, l'album d'esordio di Emma Nolde. Un disco viscerale, emozionale che è il risultato di un percorso interiore alla ricerca di risposte.

Videointervista a GIULIA e Samuel Storm: “Il francese è una lingua così elegante che sembra una carezza”

Il singolo di GIULIA e Samuel Storm "Mon Amour" sbarca nel mercato francese. Ne abbiamo parlato con i due artisti in una videointervista.

Videointervista a Gigi D'Alessio: “Con 'Buongiorno' ho giocato sull'effetto sorpresa!”

E' uscito il nuovo album di Gigi D'Alessio Buongiorno. Abbiamo incontrato il cantautore a Verona dove si è esibito in occasione dei Seat Music Awards.

Videointervista a Francesco Gabbani dai Seat Music Awards: “Viceversa ha convinto anche chi aveva colto nelle mie canzoni solo l'aspetto ludico”

Il 26 aprile 2021 si terrà l'atteso concerto di Francesco Gabbani all'Arena di Verona. Lo abbiamo incontrato in occasione dei Seat Music Awards.

Videointervista a Bugo dai Seat Music Awards: “Dobbiamo essere fieri quando facciamo cose belle”

Il 2020 è l'anno della rinascita artistica di Bugo e della conquista di un pubblico diverso. Lo abbiamo incontrato ai Seat Music Awards.

Appello agli artisti noti per gli artisti emergenti. Tentar non nuoce...

Concerti 2021 e artisti emergenti. Questi sono i due argomenti di cui mi preme parlare oggi in questo editoriale. Di uno si è parlato molto, dell'altro per niente.In questi giorni ho realizzato un'intervista con Samantha Suriani uscita proprio oggi su Bellacanzone.it.Alla fine dell'intervista Samantha mi ha fatto una domanda diretta... "Come vedi il futuro della musica...

Mecna: la capacità di rispettare il percorso naturale delle cose nel singolo “Vivere” feat. Izi

E' uscito per Virgin Records il nuovo singolo di Mecna Vivere. Per l'occasione coinvolto l'amico Izi, per una inedita collaborazione.

TIMMUSIC: la piattaforma streaming certifica il successo dei tormentoni estivi italiani da Irama a Aloia

L'estate sta finendo ed è il momento di tirare le somme e fare i primi bilanci analizzando i dati. Su TIMMUSIC domina la musica italiana.

Laura Pausini: un video live su Instagram per festeggiare 25 anni del Fan club ufficiale

Due brani live che di solito non appaiono nelle scalette dei suoi concerti sono la sorprese della cantante per i suoi fan.

Margherita Vicario: a Venezia per presentare l'inedito “The wisest man on earth”, colonna sonora di un film - documentario

L'11 settembre Margherita Vicario presenterà il brano inedito "The wisest man on earth", colonna sonora del film "The Rossellini’s: la pellicola".

Ghali: con "Lunga vita a Sto" fuori per la prima volta su cd e vinile i primi brani

Dodici brani, di cui uno in duetto con Izi, nella tracklist del disco.

Io tu noi Lucio, il 10 settembre su Raidue un viaggio nella musica di Battisti

Giovedì 10 settembre alle 21.20 su Raidue andrà in onda lo speciale Io Tu Noi Lucio, lo speciale su Battiti condotto da Sonia Bergamasco.

NYCanta: la semifinale di Roma decreta i nomi dei 6 finalisti che voleranno a New York

Si è svolta il 7 settembre al Confusione Fest di Roma la semifinale nazionale di NYCanta, il Festival della Musica Italiana di New York.

Emis Killa Jake La Furia. Ecco i produttori di "17" e il racconto della canzoni

17 brani in tracklist con 10 produttori e diverse collaborazioni.

Power Hits Estate 2020: 50 artisti in radio, in tv, sul web e sul palco dell'Arena di Verona (Scaletta)

Prenderà il via il 9 settembre alle 20.30 Power Hits Estate 2020 in diretta dall'Arena di Verona. Sul palco 50 artisti per 42 esibizioni.

Renato Zero Settanta, per il compleanno un nuovo triplo album e una serata su Canale 5

Il 30 settembre Renato Zero compirà 70 anni. Per celebrare questa ricorrenza così speciale prevista l'uscita di un triplo album e una serata su Canale 5.

RTL 102.5 Power Hits: i vincitori dei premi consegnati durante la serata

E' tutto pronto per RTL 102.5 Power Hits, la serata nella quale verranno consegnati i premi alle canzoni dell'estate 2020. .

Andrea Bocelli e Mahmood: a RTL Power Hits Estate l'inedito duetto

Sul palco dell'Arena di Verona, in occasione della finale di RTL Power Hits Estate, ci sarà anche un inedito duetto tra Andrea Bocelli e Mahmood.

Selton: continua l'esplorazione urban con “Fammi scrollare” feat. Willie Peyote e Emicida

E' uscito il nuovo singolo dei Selton Fammi scrollare. Per l'occasione coinvolti Willie Peyote e il noto rapper brasiliano Emicida.

Concerti: 12 milioni agli organizzatori per ripianare parte delle perdite subite in questi mesi difficili

Ticketmaster comunica le nuove iniziative per il ritorno al live

Orchestra Sinfonica di Sanremo: finalmente avrà una sua sede, il Palafiori

La musica che gira: il punto della situazione e due grandi risultati ottenuti

Sugar Music Publishing & Warp Publishing siglano un accordo di sub edizione

Mini Meets Music Contest, il concorso per i talenti della scena elettronica

Analisi Sanremo 2020: ecco come Diodato ha conquistato la vittoria

