Meazza: “Mari Stregati”, ciò che non si conosce e... attrae da morire!

In molti hanno risposto, direttamente o in modo velato, anche al tweet di Matteo Salvini.

Da gennaio a dicembre, tutti i brani italiani in uscita settimana per settimana.

E' uscito il nuovo singolo di Biondo Bali e Dubai, scelto anche dalla Fanta come colonna sonora per l'estate delle attività web.

E' uscito "Gemelli", il terzo album di Ernia. Un disco in bilico tra rap e pop e con testi più maturi e in cui traspare serenità.

di Massimiliano Longo

Nek, Elodie, Federica Carta, Emma... in pochi tra gli artisti noti si sono esposti per difendere Sylvestre e Ax, come sempre, non le manda a dire.

Si avvicina il 3 luglio, giorno in cui uscirà il nuovo album di Jack The Smoker Ho Fatto Tardi. Tra gli ospiti Dani Faiv, Lazza e Jake La Furia.

Davide Rossi: dopo X Factor ecco il nuovo singolo “Un Altro Giorno (The best is yet to come)”

E' uscito “Un Altro Giorno (The best is yet to come)”, il nuovo singolo di Davide Rossi, quarto classificato all'ultima edizione di X Factor.