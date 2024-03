Mazzariello torna con “Finestre Verdi”, una ballad dal sapore malinconico e struggente

Anticipato sui social da una clip unplugged e già disponibile in tutte le piattaforme digitali, “Finestre Verdi” (Futura Dischi / Epic Records Italy) è il nuovo singolo di Mazzariello, che racconta un momento di profonda riflessione sui grandi cambiamenti della propria vita con una ballad dal sapore malinconico e struggente.

“Come da una finestra si può vedere negli anni la costruzione di un palazzo o il cambiamento di una strada, così può capitare di vedere, gradualmente, crescere una persona. ‘Finestre Verdi’ è il racconto di una ragazza che va a vivere fuori dall’Italia per motivi legati all’università. Ciò comporta per lei il fatto di lasciarsi alle spalle luoghi e persone che fanno parte della sua storia. Il brano è dunque un invito a vivere la distanza con intensità, per sentire tutto più vicino, a giocare e a sbucciarsi le ginocchia”.

Descrivendo fiori spezzati, lunghi silenzi e occhi rossi segnati dal pianto, Mazzariello racconta così gli istanti prima della partenza. Si tratta di un saluto caotico, ma necessario, che – sebbene non riesca a nascondere un po’ di amarezza – viene vissuto nella speranza che questa ragazza possa realizzare i propri sogni altrove, lontana da lui.

MAZZARIELLO, “FINESTRE VERDI”

“Finestre Verdi” arriva dopo la pubblicazione di “Blindati“, che conta poco più di 71 mila stream su Spotify, e rappresenta un ulteriore tassello del percorso artistico di Mazzariello, che si dimostra sempre più versatile e capace di trovare le parole giuste per dar voce alle proprie emozioni.