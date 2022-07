883: “Mauro Repetto è colui che mi ha fatto capire che San Siro era possibile”

Max Pezzali Live… SAN SIRO CANTA MAX e mai concerto potrebbe avere nome più proprio: un evento che celebra i 30 anni di carriera di Pezzali, uno tra i cantautori più amati del panorama italiano. Due serate a San Siro, per un totale di 120mila persone!

Dopo la data zero di Bibione e la doppietta milanese partirà un tour il prossimo autunno che proseguirà poi nella primavera.

Siamo pronti ad assistere ad un gigantesco ed emozionante karaoke: stasera a San Siro ci sarà sicuramente “lo strano percorso di ognuno di noi”, quello che Max riesce a riportare alla luce in un continuo viaggio avanti e indietro nel tempo, da Hanno ucciso l’Uomo Ragno del 1992 fino a brani più recenti.

Due ore abbondanti di musica e di spettacolo. In conferenza stampa, Max Pezzali, che sembra sempre un eterno ragazzino come le sue canzoni è travolto dall’emozione e dall’entusiasmo: “Mi stupisco di fronte all’entusiasmo delle persone per canzoni che risalgono anche a 30 anni fa – dichiara il cantante – me lo spiego pensando che di certe canzoni che trapassano il tempo rimanga l’essenza, la gioia, la condivisione. Le mie canzoni rappresentano un ritorna ad un passato più semplice, immediato, ingenuo, che porta un sorriso e ti lascia il dolce in bocca”.

Il palcoscenico si estende per oltre 600 mq di superficie ed è reso ancora più spettacolare per gli oltre 500 corpi illuminanti. La direzione artistica è affidata a Sergio Pappalettera, designer di fama internazionale, che firma i visual dello show.

Tre ospiti, o meglio amici di Pezzali, lo affiancheranno sul palco.

Il primo non poteva che essere il cantante Mauro Repetto, l’amico di sempre, quello con cui è partito il progetto 883, “Colui il quale mi ha fatto capire che San Siro era possibile”, queste le parole di Max, che racconta un aneddoto divertente, sull’amico storico. Era il 1990 e a San Siro si disputava Argentina-Camerun, in occasione di Italia 90. Max e Mauro avevano 2 biglietti, terzo anello.

A loro due, ragazzi, non sembrava vero di assistere a quella partita, di vedere quel gran genio di Maradona. Contro ogni pronostico, peraltro, quella partita viene vinta dal Camerun! “Ad ogni modo oggi torno San Siro, sempre con il mio amico Mauro, ma questa volta siamo a livello del campo, siamo sul palco! – sorride soddisfatto Max – Sono molto felice di cantare con lui le canzoni che ci hanno portato ad un successo che non si è mai fermato! Tra l’altro insieme a lui abbiamo una serie di idee…” Reunion?

Intanto una reunion ce l’abbiamo: Paola e Chiara, dopo 9 anni di separazione parteciperanno insieme a questa festa e ritornando ai loro esordi: negli anni novanta, infatti, debuttavano proprio nei cori dei live di Max prima di diventare vere icone della cultura pop degli ultimi vent’anni.

Il terzo amico a calcare il palco sarà J-AX legato a Max Pezzali da una forte amicizia e da svariate collaborazioni.