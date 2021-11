Anteprima video: Max Elli unisce chitarrista e cantautore nel singolo “L’Equilibrio delle cose”

Anteprima video Max Elli L’equilibrio delle cose.

Venerdì 1 ottobre è stato pubblicato per Greylight Records il nuovo singolo di Max Elli. Chitarrista, cantante, produttore e songwriter per molti dei più grandi nomi del panorama musicale italiano tra cui: Nek, Cesare Cremonini, Jovanotti, Guè Pequeno, Chiara Galiazzo, Mahmood, Tommaso Paradiso, Jack Jaselli, tra gli altri, Max da anni è in tour come sideman e ha calcato i palchi più importanti in Italia e nel mondo, tra i quali il Circo Massimo per il Live 8 e le olimpiadi di Torino nel 2006.

Come cantautore Max Elli ha pubblicato nel 2018 l’album Get The Love You Want, il singolo Vivere o Morire (a dicembre 2020), Le montagne ed ora questo nuovo singolo, L’equilibrio delle cose, di cui oggi vi presentiamo il video in anteprima.

Ecco come l’artista ci ha raccontato questo nuovo brano…

Ho pensato a questo pezzo come qualcosa che potesse unire il mio lato da chitarrista e produttore con quello da cantautore…la riflessione che sta alla base del brano è quella di non cercare sempre il controllo e l’equilibrio nella vita, ma di restare in movimento, di guardare al passato senza rimpianti concedendosi di cadere e imparando a volare. Lo sguardo al passato come bagaglio per sperimentare e andare avanti è quello che ho cercato di fare anche col sound della canzone!

ANTEPRIMA VIDEO MAX ELLI l’equilibrio delle cose

Il videoclip del singolo, in anteprima esclusiva oggi su All Music Italia, è diretto da Gigi Goal che abbiamo raggiunto per farcelo raccontare:

Appena ho sentito la canzone ho immaginato che il video dovesse essere molto colorato. Per questo la scelta delle location tra pareti a led e tappezzerie. Anche l’arredamento e il filtro vhs del video sono una suggestione data dalla produzione musicale del brano con le sue sonorità che richiamano gli anni 80. L’altra componente fondamentale presente é il movimento, mai esagerato ma fine, quasi accennato. Le movenze di Max, semplici ma efficaci come lo schiocco di dita e il muovere la telecamera a tempo, immergono ancora di più lo spettatore nel video e nella canzone. Per finire, cercando di dare ulteriore ritmo al video, ho realizzato distorsioni d’immagine e animazioni che rendono più dinamiche le riprese statiche e animano lo sfondo.

Ecco a seguire il video.