Mauro Repetto riparte dal teatro: nuovo singolo e anteprima di “Ho trovato Spider Woman”

Il 2026 di Mauro Repetto si apre con un doppio progetto che unisce musica e teatro. Da venerdì 9 gennaio arriva in radio In riva a te, brano inedito parte della colonna sonora del nuovo spettacolo teatrale Ho trovato Spider Woman, scritto, diretto e interpretato dall’ex 883 insieme a Monica De Bonis.

In riva a te è un brano pop-rock che celebra l’universo “lui e lei”, raccontando la parte più luminosa dell’amore, quella in cui si è a pochi metri dal raggiungerlo. La canzone nasce con lo spettacolo teatrale ed è scritta da Mauro Repetto con Federico Arioli, Matteo Bonsanto e Daniele Piovani. La produzione è firmata dallo stesso Repetto.

Ho trovato Spider Woman : lo spettacolo e le prime date

Ho trovato Spider Woman rappresenta un nuovo capitolo nel percorso teatrale dell’artista, dopo l’esperienza di Alla ricerca dell’uomo ragno. Se lo spettacolo precedente ripercorreva il mito dell’eroe maschile degli anni Ottanta e Novanta, questo nuovo lavoro compie un salto simbolico, spostando il racconto sulla figura femminile e sul suo ruolo centrale nel presente. Sul palco, Repetto e De Bonis danno vita a un confronto tragicomico uomo-donna, tra canzoni, dialoghi e momenti di ironia.

«Oggi i tempi sono cambiati. Il vero supereroe non indossa più la maschera di Peter Parker: oggi ha il volto e la forza della donna. Nasce così Spider Woman, simbolo di una nuova epoca», spiega Mauro Repetto, raccontando uno spettacolo che indaga il rapporto di coppia tra discese agli inferi e improvvisi ritorni alla luce, tra fragilità, tic quotidiani e quella “droga potentissima” che è l’essere innamorati.

A sancire l’inizio dell’anteprima nazionale è stato lo stesso artista con un messaggio diretto sui social:

«Ci siamo. Sta per partire l’anteprima nazionale di Ho trovato Spider Woman. È uno spettacolo che ho scritto, diretto e portato in scena insieme a Monica De Bonis. Sul palco siamo in due, alla pari: due voci, due sguardi, due modi diversi di leggere le relazioni, la coppia, la vita di tutti i giorni».

Le prime date ufficiali dello spettacolo sono in programma a gennaio e segnano l’avvio del percorso teatrale, destinato a proseguire anche nella stagione 2026/2027:

17 gennaio 2026 – Teatro La Corte dei Miracoli – Melegnano

23 gennaio 2026 – Teatro Trivulzio – Melzo

