E’ uscita una nuova versione del brano di Mauro Di Maggio Non So, originariamente pubblicato nel 1996 e con cui sfiorò l’accesso al Festival di Sanremo 1997.

Il singolo diede ormai quasi 25 anni fa il via alla carriera del cantautore che molti ricordano per la hit Non Ti Voglio Fermare, pubblicata nel 2003.

Non so è una canzone autobiografica che descrive un periodo sentimentale vissuto, quando si è fortemente rapiti da un amore non corrisposto e diventa impossibile dedicarsi ad altre persone.

Ci si trova, inermi, immobili, quasi spenti. Una sensazione che tutti abbiamo vissuto più di una volta, che rende prigionieri.

L’artista ricorda la genesi del brano.

“Venticinque anni fa, nel 1995, a 18 anni ho scritto questa canzone. Ne avevo già scritte tante altre, ma questa, oltre all’intensa emozione che mi ha fatto vivere, è la canzone che ha aperto le porte della mia vita alla musica. È la canzone che il mio produttore dell’epoca, Giancarlo Lucariello, decise di portare a Sanremo Giovani e con Sanremo, a 19 anni, è iniziata la mia bellissima avventura. Oggi quindi il desiderio forte di riproporla in una nuova versione a me ancora più vicina, un omaggio alle persone che l’hanno amata e l’amano.”

MAURO DI MAGGIO NON SO

Non so è accompagnato da un videoclip girato a Roma all’Eur. Il lago, l’acqua e la natura contornano e affiancano l’interpretazione sognante e malinconica del brano, mentre Mauro Di Maggio si aggira tra i viali e canta sotto un sole d’incanto.

Negli ultimi anni l’artista si è occupato di comporre e produrre colonne sonore per vari spettacoli teatrali e cortometraggi. Tra questi Piccoli Crimini Coniugali, Balkan Burger e Il Nodo.

Attualmente Mauro Di Maggio è impegnato nella lavorazione del suo nuovo album che vedrà la luce nel 2021.

Non so – testo

Tu mi chiedi parole

fatte di rose profonde come il mare

mi chiedi giorni sui prati

e noi due a terra sdraiati

tu mi dai la vita

nell’aria metti l’amore

di gioia dovrei saltare

ma mi sento morire

Non so scrivere poesie

non so prendere la luna

o regalarti il sole

Non ho baci più da dare

non ho mani per accarezzare

la tua pelle che dà calore

Tutto preso da lei

che m’ha spento il cuore

vicino al suo portone

ha detto vattene pure

non ho ridato niente

ancora è sua la mia mente

la mia mente

Non so scrivere poesie

non so prendere la luna

o regalarti il sole

Non ho baci più da dare

non ho mani per accarezzare

la tua pelle che dà calore

Tu cerca di capire

la paura d’amare

provaci tu a farmi uscire

da lei che mi tiene in catene

Non ho baci più da dare

non ho mani per accarezzare

la tua pelle che dà calore

Non so

Non so

Non so

Non so

Non so