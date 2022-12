Mauro Di Maggio dedica alla purezze di bambini il nuovo singolo, “Corri veloce Little boy”

Nelle scorse settimane è uscito un nuovo singolo del cantautore Mauro Di Maggio, Corri veloce Little Boy, un brano dedicato ai bambini e alla loro purezza.

Lanciato lo scorso 16 dicembre per Maqueta Records con distribuzione Artist First, il pezzo è anche scritta come dedica all’intera umanità che popola un mondo dove dovremmo essere come fratelli in questo mondo.

Ed è proprio il mondo dei bambini che Mauro Di Maggio racconta, loro che sono rappresentanza di purezza, fantasia, curiosità, gentilezza e amore.

I bambini, come raccontano le grandi storie della letteratura del resto, da Peter Pan a Il Piccolo Principe, sanno prenderci per mano e condurci in un mondo magico, sui loro elefanti fino in Africa dai loro fratelli. Non ci sono ostacoli davanti ai loro occhi ma solo avventure da vivere e amare.

Sono loro che spesso portano gioia a ognuno e sanno dare il più alto e nobile senso alla vita. Vivo è anche il bambino che è in noi che vuole le stesse attenzioni, le stesse premure, che vuole esprimersi liberamente superando ogni altitudine, ogni “tappeto di cielo”.

Il cantautore racconta così questa canzone:

“Ho scritto, prodotto e suonato interamente questo brano rivolgendomi ai miei figli, ma voglio dedicare questa canzone a tutti i bambini esprimendo loro la mia riconoscenza e gratitudine“.

A rafforzare il messaggio di Corri veloce little boy una parte corale nell’inciso e il suono di chitarre acustiche, pianoforte, basso e batteria elettronica.

Nel corso del 2022 Mauro Di Maggio ha lanciato i singoli Senza stelle e senza luna (qui il videoclip presentato in anteprima sul nostro sito) e Davanti a me oltre ad aver prodotto e realizzato i brani per lo spettacolo musicale di celebrazione dei trent’anni di carriera di Ambra Angiolini.

Foto di copertina di Angela Nave