Mattia Algieri racconta una storia rimasta in sospeso nel nuovo singolo “Lunedì Blu”

Disponibile in tutte le principali piattaforme di streaming e download a partire da venerdì 20 giugno, Lunedì Blu è il nuovo singolo di Mattia Algieri, che festeggia così un giorno speciale… quello del suo compleanno.

“C’è un’estate che balla e un’estate che pensa” e quella dell’artista veronese, di origini calabre, è senza alcun dubbio un’estate che pensa, riflette e s’interroga.

Di fatto, Lunedì Blu non è un invito a fuggire dal dolore, bensì a sostarci dentro, guardandolo in faccia senza paura. Ed ecco che Mattia non fa altro che dare voce a chi si chiude in casa, spegne le luci, rifiuta il mondo e sceglie di attraversare quel “disagio” per poter ricominciare.

Tra silenzi, riflessioni e piccoli gesti di conforto, Lunedì Blu è dunque la fotografia di un momento fragile e prezioso: quello in cui si impara a stare con se stessi, anche nel disagio, per poter rinascere.

D’altronde, a volte, basta solo un blue monday per aprire la porta a un nuovo inizio.

MATTIA ALGIERI PRESENTA “LUNEDì BLU”

Nato nell’aula 21 del CPM Music Institute di Milano, dove Algieri ha studiato, il brano dà voce a un sentimento complesso e racconta un amore mai corrisposto, una storia rimasta in sospeso.

“Lunedì Blu per me rappresenta l’occasione per fermarmi e ripensare a una situazione che, evidentemente, non è andata come speravo. Ma, in questo caso, la vivo mettendomi in discussione, accogliendo quel ‘disagio’ e lasciando spazio al dispiacere, così come alla delusione e a tutte quelle emozioni che tendenzialmente cerchiamo di evitare per puntare subito a stare bene.

Il punto è proprio questo. Credo che per riuscire a processare e superare determinate situazioni sia necessario passare attraverso un momento ‘blu’. Io – tra pensieri e qualche dolce di troppo – l’ho fatto, ricordando, provando e immaginando l’amarezza di un finale diverso. E, nonostante tutto, ho trovato il coraggio di apprezzare ‘ciò che è stato'”.

Foto di copertina a cura di Arianna Puccio