Uno stile più urban in “Per tutte le volte”, nuovo singolo di Matteo Sica

Torna Matteo Sica, vincitore del Deejay On Stage 2018 (Radio Deejay) con un brano dedicato alla ripartenza che coincide con il suo cambiamento sonoro verso uno stile più Urban.

Per tutte le volte, questo il titolo della canzone, sarà fuori dall’8 ottobre 2021 su tutte le piattaforme digitali con la produzione di ItMusic News e MiCam di Michele Cammarota e la chitarra di Rufio.

Eccome come racconta questa nuova uscita, con distribuzione Artist First, Matteo Sica:

PER TUTTE LE VOLTE è il mio brano della ripartenza, la mia e quella di tutti noi, un vero e proprio inno a brindare Per Tutte le Volte che ce l’abbiamo fatta. Un modo per augurarci il meglio e per essere soddisfatti di essere riusciti a superare gli ostacoli che abbiamo affrontato. E’ un inno a NOI

Il brano esce a poco più di un anno dall’Ep d’esordio Nel Paese dei Balocchi, pubblicato durante la pandemia, e con cui ha raggiunto 400.000 stream su Spotify.

Non ci siamo mai completamente fermati ma adesso stiamo prendendo lo slancio per ripartire alla grande: a fine ottobre uscirà anche il videoclip di Per Tutte le Volte e stiamo preparando anche dei pre-order su supporto fisico con una piccola sorpresa per i più affezionati

Questo singolo rappresenta per Matteo Sica un cambio di direzione verso uno stile più urban per questo nuovo progetto e per i prossimi che sono in arrivo, con la scelta di uscire da indipendente e con un team artistico rinnovato.