E’ stato pubblicato l’Ep d’esordio di Matteo Sica Nel Paese dei Balocchi (RavOro – distribuzione Artist First), che arriva dopo il buon riscontro dei singoli Traffico, Sabato Sera, Ti Porterei (ne abbiamo parlato Qui e Qui) e Fino a Tre, vincitore di Deejay On Stage 2018.

Il ventenne cantautore e il suo team hanno sfruttato il periodo e la tecnologia per perfezionare gli ultimi tre brani e completare l’uscita.

L’Ep di Matteo Sica Nel Paese dei Balocchi è disponibile in digitale, ma anche in copia fisica su Cd solo su prenotazione.

“’Il Paese dei Balocchi’ rappresenta un luogo dell’anima, la casa dei sentimenti in cui accade tutto il caos delle emozioni. E noi tutti siamo come Pinocchio alla scoperta di un mondo fantastico che si rivela qualcosa di diverso, che delude le aspettative di fanciullo ed in cui Mangiafuoco impersonifica la crudezza della realtà.”

Queste le parole di Matteo Sica per descrivere Nel Paese dei Balocchi. Il cantautore prosegue:

“’Il Paese dei Balocchi’ è quello spazio tutto nostro che può essere ovunque ci sia Musica, ovunque ci sia la voglia di sognare, ovunque ci sia la voglia di esprimersi. La via per andarci prima o poi si trova ma la voglia deve venire da dentro.”

MATTEO SICA NEL PAESE DEI BALOCCHI – TRACK BY TRACK

Nel Paese dei Balocchi, arrangiato da Matteo Costanzo, è uscito con etichetta RavOro di Marcello Cirillo. La produzione esecutiva è di Italian Music News di Sara Lauricella.

Così il cantautore presenta il suo Ep.

1 – Traffico

L’indifferenza nell’amore e nella vita è il tema principale e, come primo brano, indirizza all’ascolto dell’Ep.

2 – Nella mia Giornata

Un brano accattivante ed estivo sulla disparità tra il valore che si da al nostro “chiodo fisso” e quel che si riceve in cambio.

3 – Sabato Sera

E’ stato definito la storia di tutte storie: la delusione delle aspettative e della mancanza in una relazione tormentata.

4 – Ti Porterei

Il sogno ed il desiderio della persona amata (quasi ad anticipare quel che sarebbe successo di li a poco con tutte le coppie divise per via della pandemia).

5 – Nel Paese dei Balocchi

Un testo fortemente autobiografico in cui si mette a nudo il concetto di nostalgia, il desidero di rivivere momenti del passato in quel luogo della mente e del cuore in cui c’è sempre la speranza ed è tutto utopistico.

6 – Fino a Tre

Racconta di un amore nei riguardi di una persona distratta e superficiale.