Matteo Macchioni: fuori il brano “Quel Grande Albero”, un regalo ai fans

Elodie non molla la presa e si espone duramente contro la lega per l'approvazione della legge contro l'omotransfobia

Una legge importantissima, la legge Zan, continua a restare ferma, ignorata in Senato per colpa di chi non ne vuole comprendere l'importanza.

Caparezza: fuori a sorpresa il singolo “Exuvia” che anticipa l'omonimo album

E' uscito a sorpresa il nuovo singolo di Caparezza Exuvia, brano anticipa l'omonimo album e il tour previsto per il prossimo anno.

Luca Barbarossa ospita Annalisa a Radio2 Social Club e irride Virginio... dimenticando i propri momenti "bui"

La cantante stessa si è trovata in imbarazzo nel rispondere alle domande del presentatore e del comico Perroni.

Anteprima Video: “Accanto”, il manifesto generazionale di Rubik, un inno ai sentimenti

E' uscito lo scorso 26 marzo Accanto, il nuovo singolo di Rubik. Il videoclip è in anteprima su All Music Italia.

Sanremo 2021 piovono certificazioni in un mese. Nell'era dello streaming sono un successo le scelte artistiche di Amadeus

Negozi chiusi e mancanza di instore bloccano gli album ma i singoli, sopratutto nello streaming, continuano ad essere ascoltati un mese dopo .

Chiara Galiazzo: al lavoro per la colonna sonora di una fiction in onda su Rai 1

A meno di un anno dall'album Bonsai, Chiara Galiazzo è pronta per una nuova avventura musicale con il compositore Andrea Guerra.

Matteo Romano, dopo il boom con "Concedimi" torna con "Casa di specchi" (Testo)

Dopo il grande successo del brano di debutto, certificato disco d'oro e diventato virale su TikTok, arriva il momento della conferma.

Ultimo: dopo la cover di Lucio Battisti è tempo di nuova musica... il 23 aprile arriva il singolo

Ultimo annuncia sui social l'uscita del nuovo singolo. Sarà fuori il 23 aprile e anticipa il nuovo album previsto per il 2021.

Certificazioni FIMI settimana #12: Continua l'ascesa di Blanco... i brani certificati di Sanremo 2021 salgono ad 8!

Un solo album italiano certificato questa settimana ma tanti singoli.

Amici Specials: Aka7even e la sua intensa storia di vita dal coma alla depressione

Nella prima puntata degli speciali in esclusiva su Amazon Prime video, la De Filippi ha ricreato l'atmosfera del suo primo talk show.

Testo & ConTesto: Laura Pausini Io sì. Il Prof di latino analizza il testo della canzone italiana candidata agli Oscar 2021

Una canzone semplice al servizio del film. Poche parole che parlano di "attenzione", la vera essenza dell'amore. Ce lo spiega il Prof di latino. .

Release date 2021: l’elenco, mese per mese, di tutti i singoli italiani in uscita

Un articolo in costante aggiornamento per scoprire giorno per giorno, tutte le nuove uscite italiane del 2021.

Videointervista ai Tazenda: “Per noi questo disco rappresenta il futuro.”

E' uscito il nuovo album dei Tazenda Antìstasis, il primo di inediti con la voce di Nicola Nite che nel 2013 ha sostituito Beppe Dettori. .

Videointervista a Holden: “La miglior descrizione di quest’album la troverete proprio al suo interno”

E' uscito lo scorso 26 marzo l'album d'esordio di Holden Prologo, un progetto discografico realizzato in collaborazione con Vivo Concerti distribuito da Believe.

Videointervista a Senhit: “Lavorare in questa situazione è stato pesante, però...”

Mancano poco meno di due mesi all'Eurovision Song Contest 2021. Ne abbiamo parlato con Senhit che porterà all'Ahoy Arena il brano Adrenalina.

Videointervista a Malika Ayane: “Adoro giocare con il mio nome per non prendermi mai troppo sul serio!”

Il 26 marzo è il giorno dell'uscita per Sugar Music del nuovo album di Malika Ayane Malifesto. Un inno alla riscoperta del valore delle emozioni.

Videointervista a Estremo: “Non ho le parole per descrivere ciò che sto provando”

Estremo è uno dei talenti più interessanti del panorama urban. Ha prodotto insieme a Durdust il brano di Madame "Voce".

Videointervista ad Aiello: “Mi hanno insegnato a mostrare il sorriso migliore anche quando dentro hai un cielo grigio..”

Meridionale è il nuovo album di Aiello, che contiene il brano Ora con cui ha partecipato a Sanremo 2021. 10 tracce in cui trovano spazio diversi generi musicali. .

Luca Barbarossa ospita Annalisa a Radio2 Social Club e irride Virginio... dimenticando i propri momenti "bui"

Virginio e l'ignoranza di chi guida un programma di musica "a favore dei giovani artisti". Qualche giorno fa nel programma musicale condotto da Luca Barbarossa, Radio2 Social Club, è stata ospite Annalisa, per parlare del suo nuovo album e della partecipazione al Festival di Sanremo 2021. Nel corso della puntata è andato però in scena, complice...

Ecco testo e audio del singolo che segna il ritorno di Virginio, "Rimani"

Per il cantautore un ritorno all'origine con una canzone d'amore e libertà, affrontata con la maturità dell'esperienza accumulata.

Il senatore Pillon risponde ad Elodie sulla Legge contro l'omofobia... " Anche per oggi niente Zan con buona pace di Elodie e la compagnia cantante"

Nel frattempo la cantante è stata presa di mira con gravi insulti sessisti sui social.

Amici di Maria De Filippi: le pagelle del critico musicale agli inediti di Aka7even e Deddy

Il nostro critico inizia a partire da ooggi a recensire gli oltre 30 brani inediti uscita da Amici 20.

Pacifico firma la colonna sonora del film: "Genitori VS Influencer" di Michela Andreozzi

Dopo le esperienze del passato il cantautore torna ad unire la sua musica al cinema.

Matteo Macchioni: fuori il brano “Quel Grande Albero”, un regalo ai fans

E' ora disponibile il nuovo brano di Matteo Macchioni Quel Grande Albero, pezzo inedito che il tenore ha scritto, prodotto e registrato in casa.

Amici 20: Tancredi il nuovo inedito è "Fuori di testa". Testo e significato della canzone (audio)

Dopo "Las vegas" il cantautore pubblica un nuovo inedito sempre prodotto da Federico Nardelli e Giordano Colombo.

Amici Specials Rocco Hunt ospite del quinto speciale dedica un freestyle a Maria De Filippi (testo)

Amici Specials, continuano gli appuntamenti speciali di Amici di Maria De Filippi in onda in esclusiva su Amazon Prime Video. Co-Protagonista del quinto appuntamento Rocco.

Elodie non molla la presa e si espone duramente contro la lega per l'approvazione della legge contro l'omotransfobia

Una legge importantissima, la legge Zan, continua a restare ferma, ignorata in Senato per colpa di chi non ne vuole comprendere l'importanza.

Musicultura: 10 giorni di musica live in diretta sui social con mezzo milione di spettatori

Con oltre mezzo milione di persone che hanno seguito le Audizioni live sui canali social, si chiude una nuova fase di Musicultura.

Caparezza: fuori a sorpresa il singolo “Exuvia” che anticipa l'omonimo album

E' uscito a sorpresa il nuovo singolo di Caparezza Exuvia, brano anticipa l'omonimo album e il tour previsto per il prossimo anno.

Sfera Ebbasta: in radio il singolo “Hollywood”, prodotto da Diplo (Testo e Audio)

Sarà in radio da venerdì 2 aprile il nuovo singolo di Sfera Ebbasta Hollywood, prodotto da Diplo ed estratto dall'album Famoso. .

Tempi strani è l'album antologico di Giangilberto Monti, lo chansonnier allievo del premio Nobel Dario Fo

44 anni di carriera riassunti in un album antologico.

Radio Date: tutti i nuovi singoli in uscita nella settimana del 2 aprile

Buon compleanno al Maestro Franco Battiato, colonna sonora della mia infanzia

A TUTTO POP #47: TONY MAIELLO, GIUNI RUSSO e TAGLIA 42. Aneddoti e curiosità sulle canzoni

IL TEATRO DEGLI ORRORI (V di Venezia)

Coriale: una storia d'amore tra sguardi distratti e quotidianità nel singolo d'esordio “Oceano Pacifico”

Anteprima Video: “Accanto”, il manifesto generazionale di Rubik, un inno ai sentimenti

Martino Iacchetti con Il Moro lancia “Filo di Luce” contro i disturbi dell'ansia

L'Ode lancia il primo singolo synth pop “Magnifico”

Serena Sartini: il brano d'esordio, "L'Universo In Mezzo A Noi" sulla leggenda delle Fiamme Gemelle

Anteprima Video: il bisogno di sfogare un sentimento di sconforto nel singolo “Vale La Pena” di Miriam Masala

Kid Gamma: on line il videoclip della live session di "Mezz'Ora"

Mille lancia il brano liberatorio e malinconico “I Pazzi”

Camelia: una storia d'amore dalle sfumature indie nel singolo “Guardami” feat. Donatella Milani

Certificazioni FIMI settimana #12: Continua l'ascesa di Blanco... i brani certificati di Sanremo 2021 salgono ad 8!

Classifica Spotify Settimana #12: Madame scalza Colapesce e Dimartino e si porta in vetta

Classifiche di Vendita FIMI settimana #12: i Maneskin irrompono in vetta seguiti da Madame. Crollano gli album di Sanremo usciti nelle scorse settimane

Classifica Radio Settimana #12: Colapesce e Dimartino ancora primi davanti a Francesca Michielin e Fedez

Certificazioni FIMI settimana #11: continua il successo di Sanremo 2021. "Musica leggerissima" è platino, Irama arriva al disco d'oro

Classifica Spotify Settimana #11: in vetta Colapesce e Dimartino e Gaudiano

Malika Ayane: “Malifesto” il racconto perfetto di come la vita

Maneskin – Il Teatro dell'Ira... da cui fuoriesce tutta l'ira ma non solo

Ermal Meta - Tribù Urbana - Recensione del nuovo album del cantautore

La Rappresentante di lista - My Mamma - Recensione

Michele Bravi: La Geografia del Buio e lo sforzo immane di provare a squarciarlo.

Ghemon: “Scritto Nelle Stelle” e con una grafia bella chiara e leggibile… anche per altre voci svogliate

