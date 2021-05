Il cantautore e Producer Matteo Costanzo fuori con l’album “Deserto”

Matteo Costanzo Deserto è il titolo dell’album d’esordio del cantautore e produttore uscito il 30 aprile per T-Recs Music.

Il disco rappresenta un vero e proprio viaggio nella mente di uno dei produttori più attivi degli ultimi anni che, mettendosi a nudo, realizza un album vero, sincero, risultato di un’accurata esplorazione di sé stesso.

I brani raccontano riflessioni e idee toccando temi profondi, spesso difficili, come nel caso del singolo che accompagna l’uscita dell’album, Faccio Come Mi Pare, una sorta di ribellione alla ricerca costante del consenso altrui sui social: anche se spesso si ha l’impressione di essere liberi, la verità è che “sbagliamo tutti. Pensiamo di fare come ci pare, ma in realtà siamo tutti spinti a ‘dover’ fare come ci pare“.

Ecco come Matteo Costanzo racconta questo album:

“E’ un viaggio allegorico e immaginario di quello che mi è successo negli ultimi tre anni di vita, dove analizzo mancanze e dolori e gioie; ne traggo un racconto fantasioso. E sono proprio partito dal deserto di Fuerteventura dove ho preso il primo granello di questo disco. Da lì parte il viaggio attraverso queste nove canzoni, ognuna delle quali è una tappa fondamentale. Ci sono temi personali come lo smarrimento, una società senza fantasia, l’accettazione di se stessi, l’ansia imperante, l’ascolto del proprio corpo, ma anche una semplice (per quanto può esserlo) storia d’amore“.

Matteo costanzo Track by track di Deserto

Deserto: l’inizio del viaggio. Un momento di vita reale vissuto nel deserto di Fuerteventura, in cui sono nati il nuovo percorso musicale e il nuovo disco. Il brano racconta il momento magico in cui dalla mancanza e dallo smarrimento nasce il seme vitale di tutte le nuove canzoni. Nudi: l’immaginazione come cura e risorsa dell’esistenza. Così buttarsi nudi da una scogliera con gli amici può diventare un modo di viaggiare. “Senza volto” feat. NAIVE: racconta di una persona solitaria, con difficoltà di comunicazione ma con la voglia di portare felicità al mondo con la propria armonia interiore. Vita: parla della voglia di ricominciare, di sentirsi liberi da tutti i fallimenti, le perdite e le cicatrici che rimangono sulla pelle. Faccio come mi pare: Il nuovo singolo. Scritta in collaborazione con il rapper romano Sercho, racconta la voglia di ribellarsi sia al linguaggio patinato dei social, sia alla falsa trasgressione ostentata da un mondo in cui il contenitore diventa più importante del contenuto. Eterno: racconta l’amore come cura alle ferite, una chiave per liberarsi dalle angosce e abbandonarsi alle sensazioni dimenticando tutto il resto. Semplice: la semplicità come unica forma possibile di armonia ed intimità. Lei: il mondo di una ragazza adolescente con la sua ansia, le sue difficoltà e la necessità di crescere. Preghiera feat. Mario Romano: è una preghiera laica, comunicazione intima con se stessi e un’analisi del proprio mondo attraverso gli occhi degli altri. Nessuno mi sente: riarrangiamento in chiave intima del primo singolo di Matteo.





Biografia

Nato a Roma nel 1992, compositore, cantante e produttore. Dopo aver lavorato come assistente dei compositori Paolo Bonvino ed Emanuele Bossi, nel 2013 partecipa come tastierista/chitarrista al tour di Syria e nel 2016 ricopre lo stesso ruolo nel tour di Briga.

Comincia la sua carriera da Producer con il brano Killer di Wrongonyou, vincitore del disco d’oro. Successivamente ricopre il ruolo di direttore artistico e produttore del disco Talento di Briga insieme al chitarrista Mario Romano, vincendo il disco di platino con il singolo Baciami in collaborazione con Takagi & Ketra. Nel 2017-18 diventa produttore dei dischi Pianeti e Peter Pan per Ultimo insieme ai Prod by Enemies, che diventerà disco di platino, in particolare il singolo Cascare nei tuoi occhi che diventa doppio disco di platino.

Nel 2017 pubblica canzoni in inglese, alcune delle quali diventano colonne sonore, come il brano Wonderfull, che viene inserito nella colonna sonora della fiction L’isola di Pietro. Finalista di X Factor nel 2018, dopo la partecipazione escono le prime canzoni in italiano, Nessuno mi sente, In un Addio e Mille Domande.

Successivamente scrive il brano Vai bene così con Leo Gassmann, canzone vincitrice del Festival di Sanremo 2020 nella sezione Nuove proposte. A novembre 2020 esce il singolo Vita seguito da Eterno.