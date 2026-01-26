26 Gennaio 2026
Matsby riparte con “SERIE A”: la metafora calcistica diventa un racconto generazionale su aspettative e percorsi non lineari

Il cantautore genovese inaugura con questo singolo un nuovo progetto

Matsby in foto promozionale per SERIE A
Matsby è tornato in campo con SERIE A, un singolo che già dal titolo gioca con un’immagine chiarissima: la promozione, il salto di livello, il “ce l’hai fatta”. Solo che qui la metafora serve a dire anche l’opposto: non sempre il percorso è lineare, non sempre il traguardo arriva quando lo decidono gli altri.

Matsby è un cantautore genovese. La sua scrittura nasce dal sentirsi fuori tempo rispetto ai percorsi canonici e dal bisogno di costruire, con lucidità e urgenza, una vita in cui le scelte coincidano con i propri valori.

Dopo due album (Punto Zero e Post Teenager) e il progetto Agrodolce, il 2025 segna un momento di forte accelerazione: apre concerti di artisti della nuova scena italiana come Lucio Corsi e Mr. Rain, vince il Premio Top Of The Year al Calabria Fest (Rai Isoradio) e, a novembre, si esibisce al Palateknika di Genova in apertura ad Alfa.

A dicembre viene selezionato tra i 10 vincitori di Area Sanremo, confermando l’attenzione crescente attorno al suo progetto artistico.

Il nuovo singolo di Matsby prodotto da Maninni, Macs e Sic

Fuori dal 23 gennaio su tutte le piattaforme digitali per Meraki, SERIE A inaugura il nuovo progetto discografico del cantautore genovese e mette subito a fuoco il suo tema centrale: la pressione generazionale del dover dimostrare, del dover arrivare, del rientrare per forza in un tempo imposto. In mezzo, la voglia di riscriversi il calendario addosso, scegliendo un ritmo più personale, più autentico.

Il brano è prodotto da Maninni insieme a Macs e Sic e, a livello di scrittura, porta avanti quel tipo di narrazione che Matsby sta costruendo da tempo: intimità emotiva e racconto generazionale nello stesso respiro, con fragilità e domande che diventano frasi dirette, riconoscibili, senza troppi giri.

Il riferimento calcistico (Sampdoria) non è un vezzo, ma un modo per raccontare cosa succede quando il mondo si aspetta da te un’ascesa “pulita” e invece ti ritrovi a fare i conti con traiettorie storte, scelte controcorrente, deviazioni che magari non fanno scena ma ti somigliano di più.

“SERIE A” racconta il peso delle aspettative e la pressione dell’essere “all’altezza”, soprattutto quando il percorso non segue i binari tradizionali del successo. Il punto non è solo arrivare, ma capire a quale prezzo e con quale versione di sé.

