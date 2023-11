Mentre è impegnato nella casa del Grande Fratello esce “Niente da dividere”, singolo di Massimiliano Varrese

Attualmente è uno dei protagonisti della nuova edizione del Grande Fratello ma Massimiliano Varrese oltre ad essere un ballerino e attore si diletta anche nei panni del cantante. E così la Joseba Label decide di rilasciare un brano, “Niente da dividere“, inciso da Varrese prima dell’ingresso nella casa più spiata d’Italia.

Nato a Roma il 5 gennaio del 1976, ma cresciuto a Grosseto, in Toscana, Massimiliano si dedica fin da giovane al suo sogno: lavorare nel mondo dello spettacolo. Dopo aver studiato presso lo I.A.L.S. di Roma nel 1997 debutta in televisione prima con lo spot del noto marchio di gelati Sanson, quindi come cantante e ballerino nel programma di Raffaella Carrà “Carràmba! Che fortuna“.

Da quel momento la sua carriera si sposta in diversi ambiti dello show business. Il musical, il teatro, il ballo in tv (Stasera pago io di Fiorello) e quello nel mondo della musica (ballerino per Paola & Chiara, Holly Valance e Geri Halliwell).

Recita quindi sia in tv (Il bello delle donne, Grandi domani, Una mamma all’improvviso) che al cinema (Velocità massima, Fuoco su di me) e nel 2019 partecipa all’unica edizione di Amici Celebrities.

Ha scritto anche alcuni libri, sia romanzi che sul training olistico (l’ultimo, de 2023, è il romanzo IL MIO GURU SGANGHERATO).

Massimiliano Varrese Niente da dividere, il singolo

Il brano di Massimiliano Varrese è disponibile sulle piattaforme digitali dal 17 novembre e arriverà in radio venerdì 24.

Si tratta di una canzone esplicitamente ispirata agli Anni 90 che vede Varrese nelle vesti di autore e compositore.

“Niente da dividere” ci ricorda che l’amore è un sentimento intramontabile, capace di adattarsi ai cambiamenti eterni della vita. In questo processo di evoluzione, l’amore può trasformarsi, liberandosi dalle abitudini che spesso minacciano di spegnere la fiamma dei sentimenti.

Massimiliano ne parla così:

“Sono entusiasta di presentare questa nuova canzone ispirata agli anni ’90. Il suo sound sensuale e ipnotico cattura l’essenza di quell’epoca affascinante. Essere autore e compositore mi ha permesso di esplorare l’evoluzione dell’amore, rompendo abitudini che spesso ne ostacolano la passione. Spero che il mio pubblico possa apprezzare questa musica che riflette le sfumature delle relazioni umane.”

Ad accompagnare il brano anche un videoclip diretto da Marko Carbone che vede Massimiliano Varrese esibrisi in un vero show ballando, cantando e recitando insieme alle ballerine.