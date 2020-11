Il pioniere della trap è tornato! È ora uscito il nuovo singolo di Maruego Traccia 01, brano prodotto da Slem Beatz, che rappresenta il dualismo dell’artista. Fin dagli esordi, la musica di Maruego, infatti, è stata caratterizzata da una forte spiritualità. In Traccia 01 c’è la ricerca di un equilibrio tra le parti oscure e quelle luminose del suo percorso artistico e non solo.

Il successo tormentato, la volontà di farsi da parte per un po’ di tempo e, successivamente, quella di tornare alla musica. Il suo rapporto con Dio e quello con il diavolo: sembra che in questa nuova fase, l’artista di Berrechid abbia preso confidenza anche con le proprie debolezze e sia pronto a farci i conti per completare la sua evoluzione e fortificare la sua corazza.

Maruego, anche in questo singolo esplora nuove sonorità e le amalgama alla perfezione con quelle che gli sono sempre appartenute.

Il testo sottolinea la rottura con un certo tipo di passato e rivela una serie di aneddoti emblematici di vita vissuta. In Traccia 01 l’artista fa pace con i suoi demoni e, forse, anche con Dio.

MARUEGO TRACCIA 01 – IL TESTO

Ho pregato sia Dio che il diavolo

Perché tanto entrambi mi amano

Se non vuoi credermi, amami o odiami

O mandami pure all’inferno in economy

‘Sta droga dà, ‘sta droga dogma

Non ho bisogno più di quella roba

Lì ci cadi dentro, un po’ come Obelix

Perché ho la fame dei miei nati poveri

Nulla mi tiene più sveglio dei soldi

Se mai mi fermo, vinco due volte

A bordo piscina mi faccio due conti

Il tuo piano A è il mio piano B

L’ultimo a dormire, il primo a svegliarsi

Ora son più ossessioni che sogni

Dal lunedì al lunedì, baby

Gioco a carte coi miei demoni

Parli te, ma

Che hai fatto e mi chiedevi: ‘Come va?’

Male

Non vedi che vago da solo e non lo so dove?

Stammi lontano, che non si sa mai

Cerchi problemi, so che mi vuoi

Tu lo sai che non ho mai detto ‘mai’

Ora dimmi, invece, chi parla di te

Non fidarti di chi ti dice sempre sì

Ma sai che non accetto la parola ‘no’

Sto fumando narghi’, sono giù all’Amour

La mia testa gira come su un tagadà

Tu sei da una notte, bidi-bodi-bi-bu

Perché non ti piaccio, come la verità

Anche se stare in torto mi piace di più

Ho pregato sia Dio che il diavolo

Perché tanto entrambi mi amano

Se non vuoi credermi, amami o odiami

O mandami pure all’inferno in economy

Perché tanto ci sto già

Oh no, è da un po’ che sono giù

Se ti do, cosa mi dai?

Ho fatto arrabbiare papà

Oh no, io lo so che cosa vuoi

Ma se ti do, cosa mi dai?

Parli te, ma

Che hai fatto e mi chiedevi: ‘Come va?’

Bene

Non vedi che vago da solo e non lo so dove?

Tu guardami dentro coi segni stradali

Tanto avrei fatto la strada a priori

So da dove vengo e so dove vado

Ora parlo alla folla come un demagogo

Ho messo il mio sangue dentro al calamaio

Perché non sono altro che un paroliere

Sto brindando alla mia, anche senza bicchiere

Ma lei ha appeso il mio cuore come

Per mostrarlo a tutte le sue amiche in salotto

Questo è solo il primo dei miei mille difetti

Ora che sto a nono e ho otto piani sotto

Ho pregato sia Dio che il diavolo

Perché tanto entrambi mi amano

Se non vuoi credermi, amami o odiami

O mandami pure all’inferno in economy

Perché tanto ci sto già

Oh no, è da un po’ che sono giù

Se ti do, cosa mi dai?

Ho fatto arrabbiare papà

Oh no, io lo so che cosa vuoi

Ma se ti do, cosa mi dai?