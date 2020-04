E’ uscito il nuovo singolo di Maruego La vie en rose, che arriva dopo la pubblicazione di una serie di podcast in cui l’artista marocchino si è raccontato al suo pubblico senza filtri (ne abbiamo parlato Qui). Contestualmente pubblicò anche il brano NCCAPM, prodotto da Slem Beatz.

Il nuovo brano del pioniere della trap in Italia parte da un’idea vincente. E’ stata concessa a Maruego l’autorizzazione a utilizzare il sample di 2 The Night (Fast Cars/4 Frank) di Ottmar Liebert, brano che il grande pubblico ricorda per essere il tema principale della colonna sonora del film di Leonardo Pieraccioni Il Ciclone.

MARUEGO LA VIE EN ROSE

Il nuovo singolo di Maruego La vie en rose è stato prodotto da Slem Beatz. Nonostante il producer e l’artista appartengano a due generazioni diverse, hanno deciso di unire le forze guardandosi indietro e lasciandosi ispirare dal repertorio musicale anni ’90.

Anche alcuni passaggi del testo, proprio come il film campione d’incassi di Pieraccioni, sono una sorta di inno alla vita e fanno emergere il sentimentalismo di Maruego.

Nella prima strofa, inoltre, l’artista cita uno dei versi più famosi della storia del rap italiano, quello di Neffa nel pezzo Lo straniero dei Sangue Misto:

“Io quando andavo a scuola da bambino la gente nella classe mi chiamava marocchino.”

Uno sguardo al passato, ma un’idea musicale ben orientata verso un presente futuristico.