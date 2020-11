Stasera, 12 novembre, a partire alle 19 si svolgerà in diretta dalla Terrazza Martini di Milano un nuovo appuntamento di #MartiniLiveBar. Ospite della serata Boss Doms, che si esibirà in esclusivo Dj Set.

Dopo il successo della prima tappa a Torino il 22 ottobre con i Coma_Cose, Martini Fiero accoglie un nuovo ospite davanti al suo banco bar itinerante.

Il nostro prodotto di punta, pensato proprio per i Millennials, si chiama Martini Fiero, e non è un caso. Crediamo, infatti, che sia davvero importante non smettere mai di essere ‘Fieri di essere sé stessi’, soprattutto quando si è giovani e il futuro appare ancora indefinito.”

“Da più di 150 anni Martini è l’aperitivo degli italiani. Una longevità che, inevitabilmente, ci ha portato ad essere testimoni di tanti momenti importanti della storia del Paese, da quelli più belli a quelli più difficili. Oggi, con il nostro #MartiniLiveBar, vogliamo dare un messaggio di speranza e sostenere un settore come quello dello spettacolo e della musica italiana che, pur nelle difficoltà, non ha mai smesso di essere interprete dei sentimenti personali e collettivi, traducendoli in ritmo e parole.

Queste le parole di Fabio Pane, Martini marketing manager Italy.

Per poter seguire virtualmente il #MartiniLiveBar, Boss Doms sarà in diretta Instagram @martiniit e @bossdoms e live streaming su Facebook @MartiniItaly dalle 19.00.

Per chi vorrà accompagnare la performance con un aperitivo, si potrà ordinare il kit Martini Fiero&Tonic con uno speciale codice sconto che sarà comunicato sui canali social del brand, sulla piattaforma www.winelivery.com.

L’evento è stato presentato in una conferenza stampa in streaming alla quale ha partecipato Boss Doms.

“La terrazza Martini è un luogo con una visuale super suggestiva. Ci sono stati degli artisti pazzeschissimi. Mi sento parte di questa famiglia.

Anche durante il primo lockdown io ho creato Dj Set on line per stringere e accorciare le distanze con i fans. Abbiamo poche occasioni per trovarci e raccontarci e quello che farò questa sera è come fosse un’evoluzione di quanto proposto a marzo.

Spero e mi auguro di non dimenticarci di cos’è il vero live e di cosa sono le vere esibizioni. Quella è l’espressione massima della musica. Quello che mi auguro è che si lavori forte per tornare a una situazione ideale. Ora dobbiamo ringraziare queste tecnologie così avanzate e esserne grati. In un momento come questo anche gli eventi in live streaming sono un’occasione da sfruttare. Non dobbiamo perdere l’entusiasmo. Troveremo un modo per superare anche questo momento di difficoltà.”