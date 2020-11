Sono passate alcune settimane dalla pubblicazione del nuovo singolo di Martina Beltrami Ti Vengo A Cercare (Fiero Dischi / Artist First), brano che su Spotify ha totalizzato oltre 300’000 ascolti (ne abbiamo parlato Qui). È ora disponibile il videoclip girato dal regista Matteo Ermeti.

Nel video Martina è al centro, spoglia di ogni difesa e circondata solo dalle sue emozioni. Questo il racconto del regista…

“Di fronte ad uno specchio che non la giudica, Martina ci restituisce il riflesso di una ragazza che non ha paura di mostrarsi vulnerabile.

Ho immaginato il videoclip come un’immersione nel mondo di Martina, dove solo lei può darci le chiavi per scovare nei ricordi. Ci prende per mano, e ci accompagna nel lato più vero di sé.“