Martina Attili Piccoli eroi è il titolo del nuovo singolo in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme digitali da oggi, 13 dicembre 2019.

La cantautrice, che ha conquistato il disco di platino con il brano d’esordio Cherofobia, rivela una curiosità su questo suo nuovo brano…

“Piccoli eroi è la prima canzone che ho scritto. I piccoli eroi non indossano un mantello, ma combattono la propria battaglia tutti i giorni. Questa canzone è per tutti loro, vorrei sapessero che non sono soli”.

Piccoli Eroi è accompagnata da un videoclip, già disponibile su YouTube, che è stato ideato, diretto e montato dalla stessa Martina Attili.

Martina Attili – Piccoli eroi – Video

La cantante, attualmente impegnata a lavorare su nuovi progetti musicali per Sony Music, sta per esordire come scrittrice.

A gennaio 2020 arriverà nelle librerie il suo primo romanzo, Baci amari e musica d’autore. Il libro, edito da Longanesi, è incentrato su una storia d’amore e di crescita che racconta una generazione.

Martina Attili Piccoli eroi testo

Apro bocca ma non so cosa penso

apro il cuore ma non so cosa ho dentro

scusate se non vi so dire l’ora esatta

in cui stavo per morire ma non ce l’ho fatta

raccontando di una storia vissuta

di una vita da sopravvissuta

chiedendo e sperando nel lieto fine

chiedendo e pregando per una fine

o per l’inizio di qualcosa di buono

di qualcosa di nuovo

e nella mia mente ho un pensiero positivo

ma il pensiero negativo è la mia casa per oggi

e nella mia mente ho un pensiero positivo

ma il pensiero negativo è la mia casa per oggi

Buongiorno mamma sai ho mal di testa

apri la finestra che magari migliora

non me la sento, no non posso andare a scuola

forse è meglio se resto a casa da sola

o se vuoi resta tu con me

si si va tutto bene a nove anni che vuoi che possa accadere

e nella mia mente ho un pensiero positivo

ma il pensiero negativo è la mia casa per oggi

e nella mia mente ho un pensiero positivo

ma il pensiero negativo è la mia casa per oggi

Scusa papà se non so spiegarti i lividi

le emozioni ed i brividi, le parole indelebili

Laura non viene a casa da un po’

se poi non puoi il bullo è suo amico

adesso mi dicono che sono grassa

smetto di mangiare

mi dicono che sono brutta

smetto di respirare

sono stupida non riesco a parlare

cerca di capire ho la mia guerra da finire

e nella mia mente ho un pensiero positivo

ma il pensiero negativo è la mia casa per oggi

e nella mia mente ho un pensiero positivo

ma il pensiero negativo è la mia casa per oggi

E se morirò mani sul mio pianoforte

è la mia piccola morte gioco col fuoco e la sorte

quando dicono che sono un fallimento

e prendo ed alzo di livello tutto ciò che faccio

se mi insultano io taccio

se mi menano li schiaccio

Questa è la mia canzone dedicata a noi

piccoli eroi