Dopo l’esperienza al Jova Beach Party torna Marti Stone con “Amerika”

Marti Stone Amerika è il nuovo singolo. Dopo l’esperienza estiva sul palco del Jova Beach Party torna Marty Stone con un brano, Amerika, che è l’ottavo singolo lanciato dall’artista nel 2022.

Il brano, fuori con distribuzione Believe, anticipa il nuovo EP la cui uscita è prevista per Novembre di quest’anno.

Amerika lascia spazio al lato autobiografico dell’artista dando al tempo stesso risalto alla sua unicità vocale in una veste inaspettata. Un brano che fonde sonorità indie-urban-pop e racconta la ricerca di se stessi.

“So soltanto che bruci, bruci

tra l’asfalto e le luci, luci

mentre piangi in un Cadillac,

manco fosse l’America…“

Un viaggio “tra l’asfalto e le luci” in cui ci si ritrova spesso a prendersi troppo sul serio o a perdersi nei diversivi che la vita offre, fino a non sentire più la terra sotto ai piedi. Del resto quando si idealizza qualcosa ci si imbatte facilmente in delusioni, ma per l’artista questo è un rischio da correre per conquistare i propri sogni.

Il pezzo è stato scritto interamente da Marti Stone (che ha suonato anche le chitarre). Produzione, mix e master sono a cura di DaCo. L’artiwork del progetto è di Fagiolink.

Marti stone Amerika testo e audio

E sono un quarto alle tre

E non aspetto che te

E non ho idea di dove sei e se hai idea di come sei

So soltanto che bruci

Quando fai quello che dici

anche se non ci sarai…

Passami un drink, pass me the weed

E poi basta così, passerà in fretta

Sono il centro della city, whats wrong with me?

Questi vicoli sanno i miei segreti

E la vita sta provando a confondermi

Certi giorni non so dove nascondermi baby

Hey la, non ho i piedi per terra

E sono un quarto alle tre

E non aspetto che te

E non ho idea di dove sei e e se hai idea di come sei

So soltanto che bruci, bruci

Tra l’asfalto e le luci, luci

Mentre piangi in un Cadillac, Cadillac

Manco fosse l’Amerika

Oh no, oh no

Oh no…

io un’altra vita non ce l’ho, hey

io un’altra vita non ce l’ho

(un’altra vita no)

Lascia passsare questa notte, hey

Se ci svegliamo ancora non c’è alternativa

Lei vuole stare fuori, fottere i pensieri

Riempire quei bicchieri, urlarmi forte ti amo

E poi mi dice

Hey la, non ho i piedi per terra

E sono un quarto alle tre

E non aspetto che te

E non ho idea di dove sei e e se hai idea di come sei

So soltanto che…

Hey Hey Hey

E sono un quarto alle tre

E non aspetto che te

E non ho idea di dove sei e e se hai idea di come sei

So soltanto che bruci, bruci

Tra l’asfalto e le luci, luci

Mentre piangi in un Cadillac, Cadillac

Manco fosse l’Amerika

Hey Hey Hey

E sono un quarto alle tre

E non aspetto che te

E non ho idea di dove sei e e se hai idea di come sei

So soltanto che bruci, bruci

Tra l’asfalto e le luci, luci

Mentre piangi in un Cadillac, Cadillac

Manco fosse l’Amerika