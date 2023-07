Marsica: una bachata napoletana che diventa uno dei “casi musicali” dell’estate 2023

Marsica… esplode il nuovo singolo, T’amo.

Ci sono a volte delle fenomenologie, cose che esplodono senza che uno si spieghi bene il perché, ma che poi, in qualche caso, studiando, si capisce che non è poi tutto sempre così casuale. E’ il caso della cantautrice napoletana Marsica.

Noi di All Music Italia, ci siamo spesso occupati di lei e spesso per mia stessa penna (essendo io l’unico napoletano del gruppo) e lo abbiamo fatto ogni volta che ci siamo trovati a parlare di nuovi sound made in Naples, riconoscendo all’artista in questione delle peculiarità non così comuni.

Partendo dal fatto proprio che Marsica scrive le proprie canzoni, è partecipe in ogni fase dell’incisione contribuendo all’arrangiamento, alle idee; in aggiunta poi, è quasi sempre autrice degli storyboard dei suoi video, quasi come se le sue canzoni nascessero con un’idea ben precisa di come poi rappresentarle visivamente.

E in una carriera che oramai corre per i 15 anni e che l’ha vista più volte tentare anche la strada del nazionale, (con una partecipazione a Sanremo giovani che l’ha spinta fino alle selezioni finali davanti alla commissione nell’era Morandi), più volte l’artista si è trovata ad abbracciare successi importanti.

Accadde già agli esordi, quando come supporter di Franco Ricciardi, accanto ad un artista e amico fedele come Ivan Granatino, girò in lungo e in largo per i concerti del collega più noto.

Accadde nuovamente due anni fa quando un suo pezzo, A Vita Mia Si Tu, in duetto con un altro alfiere del pop Made in Naples, Gianluca Capozzi, divenne virale prima su TikTok e poi anche sul tubo, arrivando a vantare durante il suo periodo di promozione ben 8 milioni di visualizzazioni, divenute ad oggi quasi 9 milioni e mezzo.

Tutto questo senza stratagemmi, senza comprare views, come la stressa Marsica ci tiene a precisare. “Non compro follower, non compro views, mi piace la verità e la cosa si può notare perché quando un pezzo funziona schizza, quando funziona meno resta ancorato a numeri decisamente più bassi”., ci ha raccontato tempo addietro in un’intervista.

E oggi è arrivato un nuovo momento di fermento, che stavolta però sta andando ben oltre ogni più rosea aspettativa.

Marsica T’amo

Da due settimane è infatti uscito il nuovo singolo, intitolato semplicemente T’amo.

L’idea di per se è molto semplice, come segnalato anche nelle mie pagelle: si tratta infatti di una bachata di quelle proprio prima maniera, su cui è poggiato un testo di abbandono passionale consapevole, cantato interamente in napoletano e con la peculiarità della vocalist, il fraseggio morbido e caldo che ben si sposa con la ritmica ed i colori della base.

Un’idea semplice si diceva vero? A volte la semplicità premia.

In appena due settimane il brano è diventato virale su TikTok, collezionando oltre 2 milioni di views sul profilo di Marsica e un numero irrefrenabile e costantemente crescente di video realizzati usando la canzone, tanto da costringere per la prima volta la cantautrice a realizzare lei stessa un filmato Tiktok per insegnare la coreografia accennata nel video.

Il video poi ha già messo via mezzo milione di visualizzazioni nello stesso periodo che, per un’artista poco conosciuta fuori l’ambito vesuviano, è un risultato impressionante nel breve termine da ottenere. Spotify poi segnala un sempre più crescente numero di stream tanto che ha inserito l’artista in innumerevoli playlist, cosa mai accaduta prima

Come se non bastasse su Instagram è un fiorire di storie che contengono il brano e li, come su TikTok la scelta non è solo da parte del pubblico napoletano, tanto che anche personaggi notissimi come Sabrina Ferilli o Arisa hanno condiviso storie con T’Amo come colonna sonora, mentre il collega Ivan Granatino, di cui prima, si è cimentato con sua moglie in un passo a due sulle medesime note.

Arrivano poi, per stupore di Marsica stessa, numerosi stream provenienti da paesi esteri come tutto il latino America, la Francia, la Spagna, il Messico.

A questo vogliamo aggiungere la mia pagella col sei e mezzo come voto? Per tanti potrebbe sembrare una sufficienza piena, ma in realtà chi mi legge abitudinariamente, sa che i miei parametri non sono così larghi e che il sei e mezzo equivale ad un comodo risultato positivo senza diritto di replica. Ed il motivo per cui gliel’ho dato è la semplicità di cui prima con cui però il pezzo riesce ad arrivare ficcandosi in testa, senza fuochi d’artificio, semplicemente lasciandosi cullare dalla voce e dalla chitarra finemente toccata su una base fedele invece allo stile scelto.

L’artista napoletana è attualmente al lavoro sul suo nuovo album e, se queste sono le premesse, noi di All Music Italia non smetteremo certo di parlarne.

Ecco a voi il video di T’Amo