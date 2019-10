In Copertina

Area Sanremo 2019: due brani potrebbero non essere inediti. Ecco le nostre segnalazioni

Dopo i controlli effettuati dal nostro sito sui brani dei Giovani abbiamo preso in considerazione quelli di Area Sanremo.

Anteprima Video: per i Nylon un'epica punizione nel singolo “Niente da Aggiungere"

Dopo il buon riscontro dei singoli "L'Indecente" e "Irene", i Nylon, band pavese, tornano con “Niente da Aggiungere”.

Laura Pausini - Warner Music Spain celebra 25 anni di carriera con uno speciale box deluxe del suo primo album

Il cofanetto sarà disponibile solo in Spagna mentre uscirà in digitale e in streaming nel resto del mondo.

Area Sanremo 2019: svelati i nomi dei 65 candidati alla fase finale

Sono stati resi noti i nomi dei 65 candidati selezionati da Area Sanremo che si giocheranno 2 posti sul palco del Teatro Ariston. Prossimo step le audizioni dell'8 e 9 novembre.

Tiziano Ferro tutte le versioni in uscita del nuovo album, "Accetto miracoli"

Tre le versioni in arrivo più una quarta in esclusiva per Amazon.

Achille Lauro ci trascina nella dance con 1990 (Testo e audio)

Dal 1969 al 1990... Achille Lauro compie un balzo in avanti nel tempo per il suo nuovo singolo.

Emma: Fortuna, l’album più bello di Emma… ma solo fino al prossimo.

Tantissimi autori, noti e meno, tre brani scritti dall'artisti e quattro produttori per l'album che sancisce la definitiva maturazione artistica di Emma.

Sanremo Giovani 2019: ecco i volti noti che passano alle audizioni dai Talent Show all'indie

Tra i selezionati artisti da Amici di Maria De Filippi (parecchi) ma anche X Factor, The Voice e rappresentanti della nuova scena Itpop italiana.

Musica contro le Mafie 2019. Iscrizioni aperte fino al 31 ottobre. Primo ospite del Contest Fiammetta Borsellino

Si chiuderanno il 31 ottobre 2019 le iscrizioni alla nuova edizione di Musica contro le Mafie una manifestazione dal forte valore sociale a supporto dei giovani.

All Music Italia nominato ai Macchianera Awards, i premi della rete, come Miglior sito musicale. Ecco la scheda per votare!

Per il nostro sito è la quinta nomination in cinque anni di vita. Al via le votazioni dell'edizione 2019.

DA OGGI IN RADIO

Le pagelle del critico musicale, Fabio Fiume, ai nuovi singoli in uscita

ALBUM ITALIANI IN USCITA NEL 2019

Ecco tutti i dischi in arrivo nei prossimi mesi

Videointervista a Enzo Dong: “Un disco deve arrivare quando ci si sente maturi.”

Videointervista di presentazione di "Dio Perdona Io No", l'album d'esordio di Enzo Dong che per l'occasione ha coinvolto Fabri Fibra, Dark Polo Gang, Tedua, Fedez, Gemitaiz e Drefgold.

Videointervista ad Enrico Giaretta: “Mi piace mettere al servizio degli altri la mia arte”

E' uscito lo scorso 20 settembre "Alphabet", il nuovo album di Enrico Giaretta. Un progetto intenso in cui il suono di un antico pianoforte ricopre un ruolo da protagonista.

Videointervista a Emma: “Io sono Fortuna! Ho letto i segnali e le coincidenze della vita...”

Emma torna con il nuovo album "Fortuna", 14 tracce in cui prevale una forte sensazione di libertà. Ecco la nostra videointervista di presentazione del progetto.

Extra Factor 2019: tutto pronto per la nuova edizione con al timone Pilar Fogliati e Achille Lauro (Videointervista)

Pilar Fogliati e Achille Lauro saranno i padroni di casa della nuova edizione di Extra Factor, in onda su Sky Uno al termine di X Factor. Con loro i 4 giudici e numerosi ospiti. .

X Factor 2019: tutto pronto per i Live – Videointerviste ai protagonisti

Interviste ai 4 giudici e ai protagonisti della nuova edizione di X Factor in vista della partenza dei live prevista per giovedì 24 ottobre.

The Saifam Group Camp: un punto di incontro tra artisti e professionisti del panorama musicale (Interviste)

Interviste ad Andrea Amati, Valeria Rossi, Roberto Mancinelli, Virginio, Alessandra Flora, Gianmarco Grande, Camilla Capolla e Lucio Enrico Fasino dal The Saifam Group Camp di Milano.

Videointervista a Willie Peyote: “L'idea è quella di far muovere il culo e il cervello contemporaneamente!”

E' in arrivo "Iodegradabile", il nuovo album di Willie Peyote, sospeso tra ironia, critica sociale e un pizzico di speranza e pensieri positivi. Ecco l'intervista di presentazione del progetto.

L'editoriale del direttore

di Massimiliano Longo

Concorsi musicali, segnalazioni e presunte irregolarità. La linea editoriale di All Music Italia a tutela degli emergenti

Concorsi musicali, segnalazioni e presunte irregolarità.Chi segue questo sito sa bene che All Music Italia e il sottoscritto hanno sempre cercato, nel limite del possibile e delle nostre risorse, di valorizzare la musica emergente e di tutelare i giovani artisti.Uno dei campi su cui ci siamo mossi maggiormente in questi anni è sicuramente quello dei...

Marracash. Svelata la tracklist e i produttori del nuovo album, "Persona"

Tredici canzoni. Nove duetti e nove produttori. Questo e molto altro nel nuovo disco di Marra.

Rocco Hunt annuncia il ritorno live con due date nel 2020

Napoli e Milano sono le due città scelte per ospitare il ritorno dal vivo del rapper.

Cristiana Verardo vince il Premio Bianca D'Aponte 2019

Vincitrice della quindicesima edizione del contest per cantautrici.

Area Sanremo 2019: due brani potrebbero non essere inediti. Ecco le nostre segnalazioni

Dopo i controlli effettuati dal nostro sito sui brani dei Giovani abbiamo preso in considerazione quelli di Area Sanremo.

Rino Gaetano A Mano a mano rivive nel giorno del compleanno del cantautore grazie ad un nuovo video

Sony Music Legacy continua il processo di valorizzazione di brani storici del cantautore.

Laura Pausini - Warner Music Spain celebra 25 anni di carriera con uno speciale box deluxe del suo primo album

Il cofanetto sarà disponibile solo in Spagna mentre uscirà in digitale e in streaming nel resto del mondo.

Zucchero D.O.C. svelata la tracklist e gli autori del disco da De Gregori a Eg White

Sarà composta da quattordici canzoni la tracklist del nuovo disco del cantautore.

Gaetano Curreri dona all'Antoniano il brano “Più Amore”, per sostenere le mense francescane

Gaetano Curreri ha composto il brano "Più Amore" per il Coro dell'Antoniano. L'orchestrazione verrà curata da Peppe Vessicchio e sarà interpretato con Amara e Mario Biondi.

Alfa: “Wanderlust!”, quasi un milione e mezzo di views in poco più di una settimana

E' stato girato presso il Casello di Vizzolo Predabissi sulla A58 il videoclip di “Wanderlust!”, il nuovo singolo del rapper genovese Alfa.

Area Sanremo 2019: svelati i nomi dei 65 candidati alla fase finale

Sono stati resi noti i nomi dei 65 candidati selezionati da Area Sanremo che si giocheranno 2 posti sul palco del Teatro Ariston. Prossimo step le audizioni dell'8 e 9 novembre.

Certificazioni Fimi Settimana 43: quarto platino per “Una Volta Ancora” e “Calipso”, poi...

Le certificazioni Fimi di questa settimana premiano nuovamente i tormentoni dell'estate 2019, ma non manca la quota rap, così come numerosi brani d'annata.

Emma Marrone a "Che tempo che fa" lancia una proposta per arginare il bullismo sui social

Ospite da Fabio Fazio l'artista ci ha tenuto a raccontare i recenti avvenimenti di bullismo sui social lanciando una proposta.

Claudio Baglioni annuncia 12 concerti in una location special... Dodici note

12 concerti per 12 note come 12 saranno le canzoni che comporranno la tracklist del nuovo disco del cantautore.

Gemitaiz & MadMan porteranno la "Scatola nera" sul palco nel 2020 (Biglietti)

Due date evento a Roma e Milano per il Power duo del Rap italiano.

Ensi continua il "Clash Again Tour". Calendario aggiornato tra spostamenti e nuove date

In tour l'artista presenta le canzoni del suo ultimo album, "Clash", recentemente rilanciato con il titolo "Clash Again".

Flash News

Paolo Conte: nuove date del tour "50 Years of Azzurro" (Biglietti)

Gianna Nannini: a ottobre il nuovo singolo “La Differenza” registrato a Nashville

Notre Dame de Paris: annunciata una nuova data all'Arena di Verona

Subsonica 8 Tour prosegue con un nuovo appuntamento live

Rancore: nuove date del “Musica Per Bambini in Tour d’Estate” (Biglietti)

De Gregori & Orchestra Greatest Hits Live raddoppio per la data di Milano

Niccolò Fabi: raddoppia l'appuntamento romano del tour del cantautore

Ex-Otago La notte chiama tour. Tre nuovi appuntamenti in calendario

Rubriche

Da oggi in radio

Le pagelle del critico musicale ai nuovi singoli italiani in uscita il 25 ottobre 2019

Radio Date

Radio Date: tutti i nuovi singoli in uscita nella settimana del 25 ottobre

La mosca Tzè Tzè

Tiziano Ferro pubblica le chat con Marco Mengoni e Tommaso Paradiso

Sondaggi

Tormentone Estate 2019 - Ecco i risultati del nostro sondaggio dopo tre mesi e oltre 20.000 voti

L'ANALISI

Eurovision 2019: i risultati di Mahmood e l'analisi delle classifiche europee di vendita!

Anteprima Video Mondiale: Candyboy, l'italiano che ha firmato con una major americana, lancia Hellawood

Andrea Biagioni fuori il nuovo album, "Pranzo di famiglia"

Anteprima Video: per i Nylon un'epica punizione nel singolo “Niente da Aggiungere"

Simone Frulio: fuori il singolo “Sguardi”, originariamente pensato per Alex Baroni

Anteprima Video: “Di nuovo Giovedì”, il nuovo singolo dei Lontano da Qui

Cordio gira il video de "Il Paradiso" in un quartiere "difficile" di Brindisi

Certificazioni Fimi Settimana 43: quarto platino per “Una Volta Ancora” e “Calipso”, poi...

CLASSIFICHE DI VENDITA FIMI SETTIMANA 43: sul podio degli album Benji & Fede, Battiato e Gigi D'Alessio

Classifica Radio Earone settimana 43: Tiziano Ferro arriva in vetta con "Accetto miracoli"

Certificazioni FIMI settimana 42: Oro per l'album di Night Skinny. Certificati nei singoli Mengoni, Rocco Hunt, Achille Lauro, Ultimo e...

Classifica Spotify settimana 42: Tones and I domina. Shiva piazza 3 brani in Top 20 e Nuela scala la Viral

Classifiche di Vendita Fimi Settimana 42: Giordana Angi guida una top ten di sola musica italiana

Emma: Fortuna, l’album più bello di Emma… ma solo fino al prossimo.

Gigi D’Alessio - Noi Due è l’album che gli dà accesso vigoroso al nuovo decennio

Giordana Angi: Voglio Essere Tua. Un'artista in crescita che si mostra riconoscibile agli altri e soprattutto a se stessa.

Rocco Hunt la recensione del nuovo album, Libertà

Roberto Casalino: con "Il Fabbricante di ricordi" tornano a casa le sue canzoni che han viaggiato con altre voci

Africa Unite & Architorti In tempo reale - recensione

Enzo Dong Intervista Dio Perdona Io No

Emma Intervista Fortuna

Luca Dirisio Intervista Bouganville

X Factor 2019 Intervista Team Sfera Ebbasta

X Factor 2019 Intervista Team Samuel

X Factor 2019 Intervista Team Malika Ayane

X Factor 2019 Intervista Team Mara Maionchi

Extra Factor 2019 Interviste Achille Lauro e Pilar Fogliati

Valeria Rossi Intervista The Saifam Group Camp

Gianmarco Grande Intervista The Saifam Group Camp

Lucio Enrico Fasino Intervista The Saifam Group Camp

Andrea Amati Intervista The Saifam Group Camp