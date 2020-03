Marracash Neon – Le ali feat. Elisa.

Nell’album di Marracash Persona, disco già certificato con il doppio disco di platino per le oltre 100.000 unità, c’è un sedicesimo brano che è, volutamente, stato lasciato fuori dalla tracklist dell’album.

Si intitola Neon – Le ali ed è cantato in duetto con una delle più belle voci italiane, Elisa. La canzone uscirà su tutti gli store e le piattaforme digitali il 6 marzo.

Ecco quanto scritto sui social da Marracash per annunciare questo brano:

Abbiamo parlato per ore, del passato, della depressione, di come siamo fatti. Elisa è stata un’amica più di altri che si professano tali e non solo quella sera”.

Si era filmata mentre cantava al piano un ritornello che aveva scritto appositamente per me, meraviglioso”.

Queste invece le parole di Elisa su Instagram, entrambi gli artisti infatti hanno postato foto con una farfalla a coprire il viso nello stile del film cult Il Silenzio degli innocenti…

“Vedo Fabio un po’ come uno degli highlander della musica italiana perché come me è in giro da un bel pezzo. Ho sempre notato il suo forte spirito di osservazione e in questo mi sento simile a lui.

Mi piace come pensa e come sceglie le parole e anche quando parla del buio ha una luce dentro, sempre accesa, anche quando pensa che sia spenta. È sempre stato e resterà sempre tra i più grandi. Finalmente abbiamo fatto una canzone insieme, era un sogno rimasto in sospeso ma adesso è realtà”.