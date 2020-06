Marracash In Persona Tour rinviato al 2021: il calendario aggiornato

Prenderà il via nella primavera del prossimo anno la tournée di Marracash In Persona Tour, in cui il King del Rap presenterà i brani più significativi della sua carriera, compresi quelli del fortunato album Persona che per ora ha totalizzato tre dischi di platino.

L’artista ha postato un messaggio sui social:

“Come tutti abbiamo immaginato il tour è ufficialmente rimandato nel 2021, ma finalmente ho le nuove date in cui si recupereranno i concerti. Mancano Bari e L’Arena ma si sapranno presto. Nel frattempo per ingannare l’attesa in questi giorni farò un primo drop del merch di Persona. Presto news.”

In Persona Tour era inizialmente previsto per la primavera 2020 e successivamente spostato all’autunno (ne abbiamo parlato Qui). Ora si spera che le nuove date siano definitive e che la brutta situazione che abbiamo vissuto sia veramente alle spalle.

MARRACASH IN PERSONA TOUR – LE NUOVE DATE

Ecco il nuovo calendario del tour organizzato da Friends & Partners.

3 Aprile 2021 – Pala Invent – Jesolo Ve

(recupero 28 marzo 2020)

7 Aprile 2021 – Mediolanum Forum – Milano

(recupero 3 aprile e successivamente 13 settembre 2020)

8 Aprile 2021 – Mediolanum Forum – Milano

(recupero 4 aprile e successivamente 14 settembre 2020)

11 Aprile 2021 – Pala Catania – Catania

(recupero 9 maggio e successivamente 30 ottobre 2020)

14 Aprile 2021 – Pala Partenope – Napoli

(recupero 9 aprile e successivamente 22 ottobre 2020)

16 Aprile 2021 – Palazzo Dello Sport – Roma

(recupero 6 aprile e successivamente 20 ottobre 2020)

19 Aprile 2021 – Pala Alpitour – Torino

(recupero 28 aprile e successivamente 27 ottobre 2020)

21 Aprilee 2021 – Nelson Mandela Forum – Firenze

(recupero 16 aprile e successivamente 26 ottobre 2020)

22 Aprile 2021 – Unipol Arena – Bologna

(recupero 24 aprile e successivamente 24 ottobre 2020)

3 Maggio 2021 – Mediolanum Forum – Milano

(recupero 18 aprile e successivamente 16 settembre 2020)

4 Maggio 2021 – Mediolanum Forum – Milano

(recupero 2 maggio e successivamente 17 settembre 2020)

Per la data di Bari, inizialmente prevista il 1 novembre 2020 (recupero della precedente data del 7 maggio 2020) e quella all’Arena di Verona, originariamente prevista il 22 maggio 2020, saranno comunicate nuove informazioni entro e non oltre il 31 luglio.

I biglietti precedentemente acquistati rimarranno validi per i nuovi spettacoli.

