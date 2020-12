L’8 dicembre è il giorno dell’uscita in radio e in digitale del nuovo singolo di Mario Biondi This Is Christmas Time. Si tratta del remake natalizio della sua hit This is what you are, uscita nel 2006 e contenuta nel fortunato album Handful of Soul, che lo fece conoscere al grande pubblico.

“Ho pensato di farvi un altro piccolo regalo.”

Mario, anche produttore del brano, interpreta il testo rivisto in chiave natalizia da Nick the Nightfly. La musica della sua storica hit internazionale, invece, è stata nuovamente incisa insieme alla sua band con l’aggiunta di inconfondibili elementi d’atmosfera come il tintinnio delle sleigh bells e i cori delle sue figlie, Marica e Zoe.

This is Christmas Time è disponibile sia come singolo che nella riedizione solo digitale di Mario Christmas in uscita l’8 dicembre, un best seller internazionale di vendite fisiche e digitali che ha già collezionato due dischi di platino.

MARIO BIONDI THIS IS CHRISTMAS TIME

This Is Christmas Time non è l’unica novità che riguarda Mario Biondi.

È ora disponibile Paradise Alternative Productions LP, il vinile a tiratura limitata contenente alcune versioni inedite di Paradise, l’ultimo singolo pubblicato qualche mese fa (ne abbiamo parlato Qui).

Inoltre solo online sullo store ufficiale di Mario Biondi, è disponibile la Paradise Alternative Productions LP – Special Edition, ovvero il vinile autografato. La pubblicazione è un regalo ai fans realizzato in occasione del Record Store Day del 27 novembre.