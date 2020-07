Dopo l’uscita del nuovo singolo di Mario Biondi Paradise, l’artista ha annunciato il nuovo calendario del tour, che toccherà il nostro paese dal prossimo anno.

Paradise, il nuovo singolo che farà parte del progetto discografico di prossima uscita, è un brano che celebra la vita, la gioia, il piacere, la sensualità. Un pezzo composto dallo stesso Biondi e da Massimo Greco, mentre il testo è di Cleveland Jones, autore statunitense con cui Mario ha già collaborato nel 2019 in occasione del singolo Sunny Days.

Lo scorso 19 giugno l’artista ha reso disponibile la release Paradise Alternative Productions, progetto digitale con tre versioni remix di Paradise.

Paradise Alternative Productions arriva dopo la pubblicazione di Mesmerizing Eyes in cui la voce di Mario Biondi ritrova la perfetta alchimia con il jazz dell’High Five Quintet, composto da Fabrizio Bosso, Daniele Scannapieco, Julian Oliver Mazzariello, Pietro Ciancaglini e Lorenzo Tucci, che già aveva partecipato al successo di Handful of Soul.

MARIO BIONDI PARADISE – IL TOUR

Paradise e Mesmerizing Eyes faranno parte del nuovo album di Mario Biondi la cui uscita è stata posticipata a causa dell’emergenza sanitaria di questi mesi. Arriverà a due anni di distanza da Brasil, album che contiene anche Rivederti, brano presentato a Sanremo 2018 (Qui la nostra videointervista di presentazione).

Nel frattempo è stato presentato il nuovo calendario del tour.

– 29/07, St. Moritz @ Festival Da Jazz

– 22/08, Paloznak @ Jazz Piknik

– 2/10, Montbéliard @ Théâtre de Montbéliard

– 31/10, Glasgow @ Fruitmarket

– 1/11, Edimburgo @ Queen’s Hall

– 2/11, Londra @ Union Chapel

– 3/11, Gateshed @ The Sage

– 5/11, Kiev @ October Palace

– 6/11, Odessa @ Opera House

– 8/11, Budapest @ Mornkult

– 9/11, Valencia @ Teatro Olympia

– 10/11, Madrid @ Teatro Kapital

– 11/11, Barcelona @ Sala Barts

I due concerti italiani di Milano e Roma, prodotti e organizzati da Friends and Partners, precedentemente annunciati per maggio 2020 e poi posticipati, al momento sono previsti per il prossimo febbraio 2021. A Roma il 1° febbraio all’Auditorium Parco della Musica (recupero del 17 maggio 2020), a Milano il 2 febbraio al Teatro degli Arcimboldi (recupero del 30 maggio 2020).

I biglietti già acquistati per gli show previsti all’Auditorium Parco della Musica di Roma il 17 maggio e al Teatro degli Arcimboldi di Milano il 30 rimangono validi per gli show previsti l’1 e il 2 febbraio.

