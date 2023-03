Marina Rei pubblica in vinile e in digitale il suo live per i 25 anni di carriera

Torna Marina Rei, oltre che in tour con Carmen Consoli, anche con un disco live, Donna che parla in fretta.

L’album sarà disponibile in digitale e in formato fisico in vinile ed è stato interamente registrato durante il live in occasione dei 25 anni di carriera della cantautrice tenutosi alla Cavea dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone di Roma il 7 settembre 2020.

Fuori dal 24 marzo per Otrlive e Perenne S.a.s., il disco prende il titolo da uno dei brani contenuti nell’album Musa lanciata da Marina Rei nel 2009.

All’interno del progetto trovano spazio alcuni duetti con artista con cui la Rei ha condiviso il palco nel corso degli anni: Paolo Benvegnù, Carmen Consoli, Pierpaolo Capovilla, Riccardo Sinigallia, Max Gazzè, Cristiano Godano, Filippo Gatti, Francesco Di Bella, e Roberto Angelini.

Suonano nel disco i musicisti che accompagnano da sempre Marina Rei: Matteo Scannicchio alle tastiere, Andrea Ruggiero al violino, Giorgio Maria Condemi alla chitarra elettrica, Pierpaolo Ranieri al basso. Presenti anche Gabriele Lazzarotti e Marco Rovinelli rispettivamente al basso e alla batteria.

Un live emozionante da cui sono state estratte 18 canzoni tra cui Noi pubblicata nel suo primo album nel 1995, Al di là di questi anni con cui debuttò al Festival di Sanremo nel 1996 fino a Per essere felici, canzone che dà il titolo al suo ultimo album pubblicato nel Gennaio 2020.