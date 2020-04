E’ uscito il 15 aprile il nuovo singolo di Marina Rei, Comunque Tu, brano che anticipa il nuovo disco di inediti.

Questo pezzo arriva dopo il brano Per Essere Felici uscito lo scorso gennaio. Le due canzoni anticipano il nuovo album di inediti la cui uscita è prevista nei prossimi mesi, un disco che arriverà a 25 anni dall’uscita del primo omonimo disco Marina Rei.

Comunque Tu viene descritta dalla stessa artista “come una dichiarazione d’amore e di ammirazione contrapposta al sofferto e necessario distacco da una importante figura paterna.”

Il singolo e video Per essere felici ha aperto la strada al disco dall’omonimo titolo e ha rivelato con chiarezza come la determinazione ed il senso artistico di tutta la produzione di Marina Rei risieda nell’evoluzione delle scelte compiute da molti anni a questa parte

MARINA REI COMUNQUE TU TESTO e audio

Sto ancora riparando i danni

ti sto cercando in altri uomini

negli abbracci impotenti

in ogni spazio insicuro

ho imparato a liberarmi dalla tua esperienza

dal tuo governo

dal tuo tempo in orchestra

ma dopo tutto

sono un pezzo di te

E con la piccolezza di non averti detto

le cose come stanno

come quando avevo paura di rimanere con te

di camminare al tuo fianco

di applaudirti in cambio del tuo sguardo

e che quelli sono i giorni che mi mancano di più

Tu

sempre troppo importante per me

comunque tu

sei sempre troppo importante per me

Sto riparando i danni

ti ho ritrovato in altri uomini

ho fatto pace col passato e con il peso nei polmoni

non pretendo di stringerti

ma di perdonarti sì

con la consapevolezza

che non siamo stati mai abbastanza

in quei giorni che mi mancano di più

Tu

sempre troppo importante per me

comunque tu

e comunque con me

Comunque tu

sei sempre troppo importante per me