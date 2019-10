E’ uscito il 18 ottobre per Sugar il nuovo album di Marianne Mirage Vite Private. Nelle ultime settimane la cantautrice, che il grande pubblico ha potuto apprezzare anche al Festival di Sanremo 2016, è stata protagonista del videoclip di The Place, il brano scritto per la colonna sonora del film di Paolo Genovese.

Un legame forte tra musica e cinema per Marianne Mirage che ha recitato nel cortometraggio musicale L’Amore è finito insieme all’attore Marco Giallini (Qui il nostro articolo).

MARIANNE MIRAGE VITE PRIVATE

Vite Private è già di per sé un titolo dal forte sapore cinematografico. La sensazione è confermata dai brani che si susseguono veloci, proprio come fossero racconti, storie che narrano di solitudini, presenze, trasgressioni, perdite, riconquiste, decisioni, arrivi, partenze, cambiamenti e che mescolano come la leggerezza della melodia all’intensità del racconto.

Al centro di Vite Private c’è la personalità di Marianne Mirage, che interpreta i pezzi con un’intensità rara, dovuta anche al fatto che è coautrice dei brani, scritti insieme a Francesco Bianconi dei Baustelle, Pippo Kaballà, Davide “Shorty” Sciortino, Mario Cianchi e Andrea Bonomo.

La produzione è stata affidata a Luca Mattioli, che con il suo lavoro ha creato un’atmosfera di respiro internazionale, che ha messo in risalto le peculiarità interpretative di Marianne Mirage che così ha descritto Vite Private.

“Siete entrati nella mia vita da quando ho deciso di scrivere canzoni. Ho sempre messo me stessa in ogni parola e non ho mai avuto paura di raccontare chi sono. Queste 10 canzoni sono vostre ora! Preparate i fazzoletti perché non tutte le canzoni sono a prova Tsunami.”

VITE PRIVATE TRACKLIST

Intro L’amore E’ Finito Sul Mio Divano Tutto Voce Senza Faccia Atlante Un Altro Diavolo Adieu Philip Morris Blu Terremoto A Tokio

MARIANNE MIRAGE LIVE

Marianne Mirage ha dimostrato di avere un’anima live davvero marcata. Anche per questa fu scelta per aprire le date italiane di Patti Smith.

Dopo l’uscita del nuovo album prenderà il via da Milano il tour di presentazione del nuovo progetto musicale:

15 Novembre – Milano – Biko

22 Novembre – Roma – Le Mura

23 Novembre – Prato – Capanno 17

7 Dicembre – Rimini – Bradipop Club

13 Dicembre – Pordenone – Astro Club

17 Gennaio – Santa Maria a Vico (CE) – Smav

CLICCA SUL BANNER PER ACQUISTARE I BIGLIETTI