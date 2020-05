E’ uscito venerdì 8 maggio per l’etichetta discografica Music Ahead con distribuzione Artist First Sorry, il nuovo singolo di Maria Troisi.

Si tratta di un brano in cui sono chiare le sonorità dance, ma la particolarità è che è completamente suonato, con virtuosismi di strumenti reali, ma anche programmazioni tipiche della nuova generazione.

Sorry descrive con lucidità il rammarico di dover chiudere una storia importante.

“Spesso ci troviamo davanti ad un bivio: dimenticare la sofferenza e continuare ad amare oppure voltare pagina perché non si riesce proprio a perdonare un errore, un affronto, un tradimento. Crolla il muro della fiducia, crollano le speranze e tutti i sogni che avresti voluto realizzare con la persona che amavi. Si chiede scusa in fondo perché non è semplice lasciare qualcuno che è stato importante nella tua vita ma a volte bisogna essere pronti a farlo.”

Queste le parole di Maria Troisi per spiegare Sorry.

Sorry pone l’accento su sonorità che da un po’ si erano dimenticate. Colpisce l’assolo di uno strumento che negli anni ha sempre fatto emozionare come il Sax. Riferimenti, anche, al genere funky che ha spesso spopolato nelle classifiche mondiali della musica dance.

Il brano è disponibile anche in una speciale versione remix curata da Andrea Piraz.

MARIA TROISI

Maria Troisi si appassiona alla musica fin dalla più tenera età, vincendo un contest musicale già nel 2001 all’età di 12 anni.

Nel 2012 durante un master incontra colui che sarà il suo produttore, ovvero Giuliano Boursier che le propone la possibilità di una produzione discografica. Maria dalla Sicilia si trasferisce in Lombardia per iniziare il suo nuovo progetto e inizia ad esibirsi all’estero in club e hotel a 5 stelle.

Nel giugno 2013 esce il singolo Never Fall In Love Again che ha un discreto successo soprattutto in Svizzera e Germania. Qui le reti nazionali passano in rotazione il videoclip prodotto da Gaetano Morbioli.

Dopo il suo esordio con il singolo in lingua inglese, Maria interpreta Incontro al vento, un inedito in lingua italiana scritto da Roberto Angelini.

Dopo un periodo di pausa, l’atteso ritorno è con il singolo Sorry.