Margherita Vicario: un giorno di ordinaria felicità nel video di Piña Colada

Dopo aver pubblicato il suo “contro-tormentone” su tutte le piattaforme digitali, Margherita Vicario torna con il video musicale di Piña Colada feat Izi.

Il video racconta la realtà di una classica giornata estiva vissuta da una comunità di persone, tra sudore e piccoli gesti familiari.

Infatti, l’intento del brano è quello di essere un’indagine su cosa ci rende realmente felici. Piña Colada è il racconto ironico di questa ricerca: tagliare il superfluo, accontentarsi, rallentare. Il segreto della felicità è la decrescita.

Al fianco di Margherita Vicario, vi è lo sguardo alla regia di Francesco Coppola. Coppola incornicia la cantante all’Idroscalo di Ostia, una realtà dall’aria quasi neorealista, di pasoliniana memoria. L’Idroscalo diventa simbolo di uno scorcio di quotidianità semplice, di una felicità perduta e ritrovata.

“La cosa più entusiasmante durante le riprese – racconta Coppola – è stata vedere come Margherita e Izi siano diventati parte integrante della grande famiglia protagonista, che li ha accolti in una sua tipica giornata estiva: è stato una specie di esperimento neorealista, quello di inserire due attori in un contesto ben preciso, con degli ideali molto forti e un altrettanto forte attaccamento ai propri luoghi. Si tratta di luoghi e persone che hanno una storia da raccontare: volevamo trasmettere questa storia attraverso le immagini, ricercarne la verità, facendo in modo che Margherita e Izi ne entrassero a far parte nel modo più naturale possibile. Ed è proprio quello che successo”.