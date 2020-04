Margherita Vicario Pincio testo e audio. Fuori a mezzanotte del 17 aprile su tutte le piattaforme il nuovo atteso singolo di Margherita Vicario per Island Records.

La canzone arriva dopo l’ottimo riscontro del singolo Giubbottino (di cui vi abbiamo parlato qui) e la collaborazione con Elodie nel brano “Sposa”.

La cantautrice romana è tra i nomi più promettenti della nuova scena italiana, nei suoi lavori ha sperimentato dal pop, al cantautorato fino alla trap.

Per questo sarà interessante vedere che direzione prenderà con il nuovo brano, Pincio, che prende il nome dallo storico colle romano, che gode di un ampio panorama su Piazza del Popolo e su Roma, luogo considerato da tutti come uno dei posti più suggestivi e romantici della città .

La cantante dopo aver pubblicato la copertina, che ritraeva lei da bambina insieme a sua cugina in costume da bagno senza il pezzo di sopra, è stata costretta a cambiarla, in quanto secondo le linee guida della community di Instagram, conteneva immagini di nudo.

Inoltre la foto ha suscitato diverse battute e commenti “ironici”che non sono stati graditi dalla cantante.

Di seguito le parole dell’artista sui social:

“Cari tutti, come vedete sono costretta a cambiare la cover della mia nuova canzone ‘Pincio’.

Quella che ritraeva me e la mia adorata cugina in costume da bagno in spiaggia a 6 anni, complici e sdentate, non segue le linee guida della community di istagram ed è stata più volte bloccata per contenuti di nudo o atti sessuali.

Ora, che dire… un paio di cose: la prima è che a me da ragazzina mi faceva ribrezzo il pezzo di sopra, mio padre lo ha sempre trovato volgare e io scomodo, ma quelli sono gusti, insomma non mi andava di mettermi il bikini, non avendo ancora le tette.



Seconda cosa ho letto commenti, mi sento di dire del tutto innocui, del tipo “ti ho visto le tette” “finalmente la Vicario in topless e chi se lo aspettava” “I love nudity” ed ecco è ovvio che sono innocui e detti con leggerezza però sono proprio queste piccole insignificanti, leggere, innocenti, ironiche battute che come dei granellini di sabbia del deserto creano le più giganti tempeste di montagne di merda del pianeta internet per cui poi un algoritmo mi leva a me la libertà di regalare a una canzone a cui tengo una foto che amo.

Quindi niente, mi dispiace dover cambiare copertina. Mi dispiace che Istagram giudichi atto sessuale una foto come quella di ieri, ma ecco ancora non l’avete sentita, quindi non sapete quanto è delicata Pincio, e certo non me la farò rovinare da un algoritmo o da uno che dice a una bambina di 6 anni, con leggerezza e quella che lui crede IRONIA (ma ti do una notizia ciccio, l’ironia viaggia su altre frequenze, ben più profonde) “TI HO VISTO LE TETTE”

.

p.s.: quest’ultima frase per lui forse è troppo difficile perché è piena di subordinate relative, mi sa che se la dovrà rileggere un paio di volte!

p.s.s.: il p.s. era ironico, non la tua battuta

p.s.s.s.: la mia espressione nella nuova cover è in linea col mio pensiero. Ci vediamo il 17 aprile o prima!”

Margherita Vicario alle 21:00 di questa sera farà una diretta Instagram dove spiegherà il significato della canzone e ne suonerà un pezzettino piano e voce.

In arrivo tra poche ore…