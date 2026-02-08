8 Febbraio 2026
Fabio Gattone
8 Febbraio 2026

Marco Simoncelli: “Prima di morire” è un disco senza compromessi

Il disco, interamente in italiano, segna una svolta artistica all'insegna dell'impronta fortemente cantautorale

Marco Simoncelli pubblica il disco "Prima di morire"
Prima di morire è il titolo del nuovo disco di Marco Simoncelli, disponibile su tutte le piattaforme digitali e in formato fisico. L’album è stato anticipato dal singolo Il cantautore Lucio.

Il disco presenta una natura fortemente cantautorale; e per le tematiche trattate, può considerarsi come un concept album. Nei nove brani che lo compongono, Simoncelli esprime un pensiero controcorrente. Canta il proprio dissenso nei confronti di situazioni, storie e opinioni standardizzate.

I testi di Prima di morire sono densi, ironici e profondamente critici. Marco Simoncelli usa parole affilate e senza compromessi. Sotto il profilo musicale, il disco propone una musica elegante e multiforme che attraversa pop, jazz, soul, rock, reggae e gospel. I riferimenti ideali di Simoncelli si ritrovano nelle sonorità di Lucio Dalla, nei testi di Francesco Guccini e nell’interpretazione di Sergio Caputo.

Prima di morire è un disco intenso. La produzione è a cura di Antonio ‘Aki’ Chindano per Auditoria Records.

Alla scoperta del disco di Marco Simoncelli, “PRIMA DI MORIRE”

L’album si apre con Il Circo, brano jazz-prog controcorrente che invita alla riflessione e che può considerarsi un manifesto programmatico. Ma non mi dire unisce reggae e jazz con un dialogo serrato tra voci e tromba. Di Amore e di Politica è un lento jazzato, intimo e sussurrato, sorretto dal pianoforte.

Il cantautore Lucio, in rotazione radiofonica, prende a prestito alcune frasi celebri da Disperato Erotico Stomp per rendere omaggio al cantautorato. Il virtuoso assolo di armonica è in ricordo del compianto Toots Thielemans.

Carolina affronta il tema dell’anoressia con un groove funky. Natale Triste, scritto a quattro mani con Stefano Berto, veste di gospel un testo di feroce critica politica. Pollo al barbecue riflette sul tema del suicidio.

Fra’ Martino, filastrocca amara e ironica, si configura come il vero manifesto del disco. Come sarebbe bello chiude l’album con un soul orchestrato dai fiati, dall’armonica e da un testo pungente sui falsi rapporti umani.

Marco Simoncelli ha annunciato le prime date di presentazione del disco. In queste occasioni, il pubblico potrà conoscere e ascoltare dal vivo le canzoni di Prima di morire.

Ecco le date ad oggi confermate:
19 febbraio – Corte dei Miracoli, Milano (MI)
20 febbraio – Black Inside, Lonate Ceppino (VA)

