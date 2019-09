Marco Mengoni autori Duemila volte. Firme prestigiose per il primo singolo estratto da Atlantico On Tour nuovo doppio album del cantante.

Come riportato in questo nostro articolo Marco Mengoni è pronto a lanciare un doppio cd che, oltre a riproporre il suo ultimo disco, Atlantico (già certificato con il doppio disco di platino), conterrà tre brani e inediti e il live del suo Tour.

Il progetto uscirà il 25 ottobre per Sony Music Italia ma è già in pre-order da oggi (qui la tracklist).

Gli inediti contenuti in Atlantico On Tour saranno tre: Duemila volte, Calci e pugno e Il Destino davanti. Duemila volte sarà il singolo di lancio e arriverà in radio, nei digital stores e sulle piattaforme streaming dal 4 ottobre prossimo.

Gli autori del pezzo sono lo stesso Mengoni, Mahmood, Davide Simonetta e Alessandro Raina.

MARCO MENGONI ATLANTICO TOUR RIPARTE

Dal 6 novembre Atlantico Tour ritorna nei palazzetti d’Italia ed Europa. Diversi già i sold out in calendario, tra gli ultimi annunciati quelli di Conegliano e la sesta data di Marco al Mediolanum Forum di Milano.

Tutti i possessori di biglietto che acquisteranno l’album fisico, avranno la possibilità di partecipare a una straordinaria iniziativa per vivere un’esperienza esclusiva con Marco Mengoni durante il tour.

Ecco il calendario:

6 NOVEMBRE PERUGIA – PALABARTON

8 NOVEMBRE MILANO – MEDIOLANUM FORUM SOLD OUT

9 NOVEMBRE MILANO – MEDIOLANUM FORUM SOLD OUT

10 NOVEMBRE MILANO – MEDIOLANUM FORUM

12 NOVEMBRE MANTOVA – GRANA PADANO ARENA & THEATRE SOLD OUT

14 NOVEMBRE CONEGLIANO – ZOPPAS ARENA SOLD OUT

15 NOVEMBRE CONEGLIANO – ZOPPAS ARENA SOLD OUT

17 NOVEMBRE PESARO – VITRIFRIGO ARENA

19 NOVEMBRE FIRENZE – MANDELAFORUM

22 NOVEMBRE ROMA – PALAZZO DELLO SPORT

24 NOVEMBRE EBOLI – PALASELE

26 NOVEMBRE REGGIO CALABRIA – PALACALAFIORE

28 NOVEMBRE ACIREALE – PAL’ART HOTEL SOLD OUT

29 NOVEMBRE ACIREALE – PAL’ART HOTEL

4 DICEMBRE BRUXELLES – SALLE MADELEINE

6 DICEMBRE AMSTERDAM – MELKWEG

8 DICEMBRE FRANCOFORTE – BATSCHKAPP

10 DICEMBRE COLONIA – CARLSWERK

13 DICEMBRE ZURIGO – SAMSUNG ARENA

15 DICEMBRE BARCELLONA – SALA BARTS

18 DICEMBRE LONDRA – SHEPHERD’S BUSH EMPIRE

