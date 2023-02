Marco Mengoni: Due vite è già un successo, numeri importanti del singolo sanremese su tutte le piattaforme

A poco più di 48 ore dal rilascio, Due vite di Marco Mengoni, la canzone dell’artista di Ronciglione in gara al Festival di Sanremo 2023, è già un enorme successo. I numeri registrati dall’artista ex vincitore di X Factor sono impressionanti e confermano sia il grande affetto il suo Esercito gli riserva sia l’accoglienza calorosa da parte del pubblico mainstream della kermesse ligure.

Tutti i numeri di Due Vite di Marco Mengoni

Il pezzo pubblicato per Epic Records Italy / Sony Music Italy è entrato direttamente alla prima posizione in tutte le classifiche digitali: è già primo in classifica su Spotify (Italia), su Amazon Music, Apple Music, Itunes ed è entrato nella top 100 delle canzoni più ascoltate al mondo.

Nel frattempo, il videoclip ufficiale di Due vite e il video della performance sul palco di Sanremo sono le prime due tendenze musicali su YouTube da oltre 24 ore. Marco Mengoni è inoltre l’artista che conta il maggior numero di interazioni sui social, oltre 2 milioni.

Marco Mengoni favorito per la vittoria

Ad oggi (10 febbraio) Due Vite è senza ombra di dubbio il pezzo favorito per la vittoria al Festival di Sanremo 2023. Il brano ha immediatamente conquistato il parere dei giornalisti, che hanno assegnato al singolo il punteggio più alto nella prima serata del Festival. Anche nella seconda, ad ogni modo, Mengoni ha mantenuto solidamente la prima posizione nella classifica totale parziale, lasciandosi alle spalle Colapesce e DiMartino.

Un risultato importante e assolutamente meritato, alla luce non soltanto della qualità intrinseca del pezzo (scritto dall’artista con Davide Petrella e Davide Simonetta) ma anche di un’intepretazione a dir poco eccelsa che nella terza serata di Sanremo è valsa a Mengoni una meritata standing ovation (e Due vite è rimasta prima anche al termine della terza serata). Bisognerà ora capire cosa accadrà durante la serata dei duetti e delle cover (Mengoni canterà Let it be dei Beatles con il Kingdom Choir) e durante la finalissima di sabato 11 febbraio. Staremo a vedere, ma le premesse sono ottime.

Credits foto di copertina: Andrea Bianchera