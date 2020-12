Oggi è Natale, ma è anche l’occasione per dire Buon compleanno Marco Mengoni visto che l’artista di maggior successo uscito da un talent show, X Factor per la precisione, compie 32 anni.

Per l’occasione il nostro critico musicale, Fabio Fiume, ha fatto per noi un viaggio in quelle che, secondo il suo parere, sono le migliori canzoni dell’artista di Ronciglione. Parola quindi a Fabio…

Oggi All music Italia si trova non solo a fare gli auguri a tutti i nostri ( fortunatamente tanti ) lettori, ma anche ad uno degli artisti più rappresentativi della nostra musica pop di questi ultimi 10 anni.

Già, perché Marco Mengoni, approdato sulle scene ad inizio decennio scorso, è riuscito in breve non solo ad affrancarsi dall’essere considerato un artista dei talent, ma a costruirsi una credibilità anche internazionale, rendendo il suo nome tra i più appetibili per l’esportazione all’estero della nostra musica.

Voce fuori dal comune, tra l’altro modificata col tempo nell’uso, ripiegando su note più gravi, lasciando ai potenti acuti solo gli abbellimenti dei propri brani, Marco ha saputo anche scegliere cosa proporre, qualche volta persino rischiando. E adesso nell’attesa di un suo nuovo lavoro ( probabile in questo prossimo 2021) All Music Italia tutta, per mezzo della mia penna e dei miei pensieri, vuole omaggiato il giorno del suo 32esimo compleanno con la top 10 dei brani migliori della sua carriera ( a mio giudizio, s’intenda ) e lasciare tutti voi cullarsi con la sua musica.

