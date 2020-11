E’ uscito il 30 ottobre il nuovo album di Marco Ligabue Tra Via Emilia e Blue Jeans (distribuzione Artist First), che raccoglie i più grandi successi del cantautore.

Il progetto, pubblicato per festeggiare i 50 anni di Marco, comprende le sue canzoni più amate, raccontando trent’anni di musica, prima da chitarrista e poi da cantautore. L’album è disponibile nei formati cd e vinile e includono sorprese e bonus tracks.

Per promuovere il disco sarà in radio dal 6 novembre la title-track, accompagnata anche da un videoclip girato in Trentino, in Val Di Fassa.

“I miei primi cinquant’anni sono stati pazzeschi: zeppi d’amore, di canzoni e di palchi rock’n’roll. Da quando scrivevo canzoni e facevo il chitarrista, anche per paura di mettermi davanti a un microfono, fino a quando ho trovato il coraggio di cantare, e sono rinato artisticamente, è stato un incredibile viaggio nella musica. Tale viaggio meritava di essere messo nero su bianco. In questo album trovate le mie canzoni più amate e tante sorprese, parola di uno cresciuto tra via Emilia e blue jeans.”

Queste le parole di Marco Ligabue che ha presentato Tra Via Emilia e Blue Jeans in una conferenza stampa.

MARCO LIGABUE TRA VIA EMILIA E BLUE JEANS – LA CONFERENZA STAMPA

“Avrei voluto festeggiare i miei 50 anni con una grande festa a Correggio, ma non è stato possibile. Questo è il motivo per cui ho fatto uscire questo disco, che contiene Tra Via Emilia e Blue Jeans, brano che ho scritto recentemente. Fin dalle prime fasi del lockdown ho cercato di essere molto attivo per stare in contatto con il mio pubblico. Quest’anno avevo un tour programmato di 50, 60 date, ma sono riuscito solo a suonare 2 volte ad agosto. Mi sono, però, concentrato su altri progetti.”

Tra Via Emilia e Blue Jeans, al quale ha collaborato anche il nipote Lenny, comprende il meglio della produzione di Marco Ligabue, con anche delle chicche che si possono trovare tra le bonus track, dove si anticipa un progetto che vedrà la luce prossimamente.

“Tra le bonus track c’è un primo estratto di un audiolibro sul quale sto lavorando, ma non posso dire di più… è un linguaggio che esploro per la prima volta, ma ci sono episodi che è bello ricordare e raccontare.”

Nel 2021 ci sarà anche nuova musica. Una sorta di ripartenza dopo questo progetto nel quale trova spazio anche il singolo Dentro dedicato alla figlia Viola.

Marco Ligabue descrive la vita con la semplicità di un uomo che vive e ama la sua terra, innamorandosene giorno dopo giorno, con un approccio che musicalmente può ricordare il fratello Luciano, ma che affonda le radici in un mood che ricorda Andrea Mingardi e Francesco Guccini.

“Mi sento un emiliano DOC. Io so cosa metto nella mia musica, ma non so cosa arriva. Oggi più che mai mi sento un cantautore, anche se il mondo musicale è cambiato. Una volta non c’era il computer e se volevi fare un concerto o una canzone dovevi andare in sala prove. Oggi confrontarsi è meno frequente ed è un peccato perdere l’idea di stare insieme per fare musica.”

TRA VIA EMILIA E BLUE JEANS – TRACKLIST

Altalena

Vado a caso

Quante vite hai

Ti porterò lontano

Ogni piccola pazzia

Sei quella per me

La differenza

La vita perfetta

Dentro

Non è mai tardi

Tra via Emilia e blue jeans

Ghost track:

Margarita

Dimmi

Rocker Emiliano

Cuore onesto

Fare il nostro tempo (Live)

Audiolibro (preview)