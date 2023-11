Mara Sattei: il nuovo singolo “Mare Aperto” dal 24 novembre. Un pezzo “metafora dell’immensità”

Testo significato “Mare Aperto” Mara Sattei: la cantautrice sorella di ThaSup pronta ad aggiungere un nuovo tassello al suo percorso artistico.

La data da segnarsi a calendario per tutti i seguaci di Mara Sattei è il prossimo venerdì 24 novembre, quando su tutte le piattaforme di streaming come Spotify e Apple Music e su tutti gli online store uscirà “Mare aperto“, il nuovo singolo dell’artista, amatissima dalla Generazione Z (e non solo). I suoi brani sono sempre stati dei fantastici viaggi alla scoperta di luoghi fisici e dell’anima, ma sembra che questa volta la cantautrice abbia voluto spingersi persino più in là del solito.

Il brano, fuori Island Records/Universal Music, rappresenta un ulteriore avvicinamento di Mara Sattei al mondo dell’EDM, dopo la pubblicazione del precedente “Piango in discoteca“. La canzone, prodotta da Enrico Brun, va alla ricerca della vastità senza fine del mare, che diventa metafora dell’immensità dei pensieri, dove tutto è fermo e dove è facile perdersi.

L’arrivo del singolo sarà così la degna conclusione di un anno particolarmente felice per la cantante, che a febbraio 2023 ha partecipato a Sanremo con “Duemila minuti” e che in estate è partita in giro per l’Italia per esibirsi in occasione dei più importanti festival subito prima di firmare per Island Records.

Mara Sattei mare aperto significato del brano

Parlando del significato profondo della sua nuova canzone in uscita, Mara Sattei ha raccontato:

Mare Aperto è un brano che parla di vita. Sono nata al mare e tutti i ricordi più belli li conservo lì. Spesso, in mare aperto, mi sono realmente sentita persa e ancora adesso mi succede di pensare di non riuscire a tornare a riva. Mi immagino lì, tra tutti quei pensieri, circondata dall’acqua che mi trasporta. Perdersi è però importante per ritrovarsi: le risposte a volte sono lì, semplici ma fondamentali come l’acqua, ma, sovrastati dal caos della vita, non sempre riusciamo a vederle.

Mara Sattei mare aperto testo e audio

Credits immagine di copertina: Andrea Bianchera