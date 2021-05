15 anni dopo Manuel Aspidi lancia una nuova versione della sua “Soli a metà”

Manuel Aspidi Soli metà è il titolo del singolo che l’artista presentò nell’annata 2006/2007 di Amici di Maria De Filippi. Uno dei primi casi di singolo di successo lanciato dal programma nell’era pre-case discografiche.

Ora, a quindici anni di distanza Manuel ha deciso di lanciare una nuova versione di questa canzone, Soli a metà 2.0, fuori da oggi, 11 maggio, su etichetta Thomas Music and Art.

Il brano, scritto da Salvatore Taormina e Giusy La Piana, ha un grande significato per Manuel Aspidi poiché, primo inedito assegnatogli ad Amici, incontrò immediatamente il favore del pubblico riscontrando un notevole e duraturo successo.

Ecco la dichiarazione dell’artista:

“Sono felice del risultato ottenuto grazie ad un team eccezionale a partire dal mio manager e produttore Thomas Aspidi, Franca Dini responsabile alla comunicazione, i miei collaboratori di grande valore il mio produttore artistico Ugo Bongianni pianista arrangiatore e produttore che vanta numerose collaborazioni con grandi artisti, e Celeste Frigo sound Engineer che ha missato e masterizzato il brano. Quello che ho voluto lanciare attraverso questa canzone è un messaggio davvero importante per me che presto scoprirete tutti”.

Manuel Aspidi Soli metà testo e audio

Io ci sarò, quando vorrai

Sarò nascosto tra mille ricordi ma non mi vedrai

Ti parlerò, mi penserai

E nel silenzio di un ultimo istante lontana sarai

Immaginando l’amore che vuoi

Troppo distante da quello che hai

In una scatola piena di sogni ti addormenterai

E in questa notte di perplessità

Anche la luna si domanderà

Quanto ci costa aver scelto di vivere soli a metà

Io ci sarò quando tu avrai paura della notte

Camminerò da solo dentro le mie scarpe rotte

e chiederò di te

Io chiederò di te

Io ci sarò, anche se ormai

Si è fatto tardi e non posso fermarti se tu te ne vai

Ti guarderò, mi ucciderai

Con un sorriso che non sa nascondere quello che sai

Ci incontreremo nei sogni se vuoi

Dentro a quei sogni che hai fatto per noi

E nel silenzio di un ultimo istante mi perdonerai

Ma in questa notte di complicità

Anche la luna si domanderà

Quanto ci costa aver scelto di vivere soli a metà

Io ci sarò quando tu avrai paura della notte

Camminerò da solo dentro le mie scarpe rotte e chiederò di te

Io chiederò di te

Io ci sarò quando tu avrai paura della notte

camminerò da solo dentro le mie scarpe rotte e chiederò di te

Io chiederò di te