Manuel Aspidi: “Love Yourself” è un invito ad accettare se stessi

Dopo Wildfire ed Eternal Echoes, Manuel Aspidi torna con un nuovo singolo. Love Yourself – questo è il titolo – è disponibile su tutte le piattaforme digitali dal 13 giugno 2025 per Bentley Records.

Questo brano inedito anticipa l’annunciata collaborazione con Eminem, che vedrà la luce entro fine anno e i cui dettagli verrano svelati dopo l’estate. Manuel Aspidi sarà il primo artista italiano a collaborare con il rapper di Detroit. Negli ultimi due anni, il cantante livornese ha consolidato la sua presenza sulla scena internazionale. I suoi singoli sono entrati nelle classifiche di oltre 20 Paesi, venendo trasmessi da emittenti in Europa, America e Asia.

Love Yourself è il naturale proseguimento di un progetto musicale iniziato già con gli ultimi brani pubblicati e che mette al centro valori come l’inclusione, la libertà espressiva e il rispetto delle differenze. Con questo nuovo singolo, Manuel Aspidi invita a rifiutare gli standard imposti e a riconoscere la bellezza nell’imperfezione.

La canzone è uno sguardo consapevole su un’epoca in cui i modelli estetici sono imposti dai social media e l’immagine conta di più dell’identità. Di fronte ad un perenne incoraggiamento all’omologazione, l’artista lancia un messaggio di accettazione. Ciò non significa arrendersi, ma scegliere consapevolmente di non rincorrere un’idea imposta di perfezione, per riconoscere ciò che si è con le proprie fragilità, la propria storia, le proprie cicatrici.

Manuel Aspidi invita a scegliere la via dell’essere più che dell’apparire

Scritto in inglese, Love Yourself parla di autostima in maniera netta, disillusa e coraggiosa. Si rivolge a chi, almeno una volta nella vita, si è sentito sbagliato; e a chi, guardandosi allo specchio, si è confrontato con modelli irraggiungibili e distorti senza riuscire a riconoscersi. Una delle frasi più significative del brano recita: “In a world of mirrors, reflections we see, comparing ourselves to what we think we should be” (“In un mondo di specchi, vediamo riflessi, ci confrontiamo con ciò che pensiamo di dover essere”).

Nel presentare il brano, Manuel Aspidi stigmatizza una delle dinamiche più tossiche del nostro tempo: l’illusione di dover corrispondere a un’immagine, anziché apprezzare la propria. Love Yourself suggerisce di tornare a vedersi, non attraverso gli occhi altrui, ma attraverso ciò che si è.

“Questo singolo è nato dal bisogno di ricordarlo a me stesso, prima ancora che agli altri”, racconta il cantante. “Viviamo in una società che ti spinge a correggerti, omologarti, ridurti a una forma accettabile. A tutte le persone che lo ascolteranno, voglio dire di spegnere le voci che dicono loro di cambiare. La musica può ancora essere un atto di ribellione e resistenza gentile: un modo per dire che ogni cicatrice è una storia, e ogni storia ha valore. Nessuno dovrebbe sentirsi sbagliato per com’è”.

Il brano è accompagnato da un videoclip ufficiale, interamente realizzato in animazione da Daniele Cipriani. La clip affida il messaggio del brano a un linguaggio che, pur nella finzione dichiarata, riesce a dire il vero più di tante immagini patinate. Perché i cartoni, visti da adulti, non sono evasione: sono coscienza illustrata. E sanno mostrarci, con leggerezza chirurgica, ciò che spesso la realtà censura.